Els advocats dels líders independentistes processats rebutgen les "tàctiques" de la fiscalia i n'exigeixen l'absolució

Els advocats que defensen els líders independentistes processats pel Tribunal Suprem rebutgen entrar a valorar les "tàctiques de distracció de la fiscalia", en paraules del lletrat Andreu Van den Eynde –que porta la defensa d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell– i en demanen l'absolució. En les últimes hores ha transcendit que el ministeri públic, que ultima el seu escrit d'acusació, s'inclinaria a hores d'ara per acusar-los de rebel·lió però demanar la pena mínima per aquest delicte, que és de 15 anys, a falta que la fiscal general de l'Estat validi la postura.

En declaracions a RAC1, Van den Eynde creu que el ministeri públic està intentant desviar l'atenció del cas. "Amb aquestes martingales ens fan entrar en el seu relat", ha dit el lletrat, que assegura que l'única cosa que acceptaran les defenses "és una absolució".

En les últimes hores, els advocats de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart també han valorat aquesta acusació. En declaracions a TV3, Marina Roig –la lletrada de Cuixart– assegura que, sense que hi hagi "fonaments d'acusar d'un delicte de rebel·lió" cap dels líders independentistes, "que demanin 15 o 25 anys realment és bastant igual". L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, també ha explicat a TV3 que les defenses consideren que, amb el Codi Penal a la mà, podran "defensar tècnicament que realment no hi ha delicte de rebel·lió, ni de sedició, ni de malversació", ha indicat.

Judici polític

En declaracions a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, un altre dels lletrats de l'equip de defensa de Cuixart, Àlex Solà, ha explicat que no esperaven una acusació més baixa perquè "és un judici polític". La defensa de Cuixart també espera que la vista es pugui televisar perquè "tothom vegi la "tergiversació dels fets i del Codi Penal" del Tribunal Suprem, en paraules de Roig.

Mentrestant, Van den Eynde ha explicat en el mateix sentit que "l'estratègia per jutjar l'independentisme va començar fa tres anys" i ha insistit que el Tribunal Suprem "és territori hostil" per a tots ells.