El PP vol evitar que els condemnats per rebel·lió puguin ser indultats

Nova iniciativa del PP contra els sobiranistes. El partit ha proposat que no puguin ser indultats els condemnats per rebel·lió o sedició, delictes dels quals s'acusa els independentistes catalans. Els populars han presentat una esmena al projecte de llei que va promoure el PSOE, i pres en consideració pel Congrés al febrer de l'any passat, per impedir que es concedeixin indults als condemnats per corrupció i maltractaments. Segons el text proposat pel grup popular, quedarien exclosos de la mesura de gràcia els condemnats per homicidi dolós, violència de gènere i domèstica, tràfic d'éssers humans, contra la llibertat i indemnitat sexual, finançament il·legal de partits, corrupció política, rebel·lió, sedició i delictes contra la Corona, terrorisme i traïció.

Aquesta proposta, que ha estat registrada avui al Congrés, impediria que els dirigents catalans acusats d'aquests delictes pel procés independentista poguessin ser indultats en cas de condemna. Durant la campanya de les eleccions catalanes del 21 de desembre, el candidat socialista, Miquel Iceta, va rebre dures crítiques per dir que si fos president de la Generalitat demanaria l'indult per als condemnats pel "procés", per "tancar ferides i resoldre problemes".

Després de les eleccions, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, va dit que la defensa dels indults als dirigents independentistes que Miquel Iceta va fer en campanya va generar "desconfiança" en els votants nacionalistes espanyols i va perjudicar la candidatura del PSC.