Un inspector de la presumpta 'policia patriòtica' va admetre que volien evitar que Podem arribés al poder

"Si ens ajuda que no arribin els de Podem, càsum tot, millor per a tothom", li va dir l'inspector en cap de policia José Ángel Fuentes Gago a l'exministre d'Hugo Chávez Rafael Isea, segons noves converses fetes públiques avui per 'Moncloa.com'. Els àudios constaten la intencionalitat política de l'oferiment del policia d'identitats falses a canvi de declaracions sobre pagaments a Iglesias, publicats dijous pel mateix portal, que assenyalava per primera vegada dins l'escàndol de les 'clavegueres de l'Estat' o de la 'policia patriòtica' el llavors president espanyol Mariano Rajoy, del qual el policia tindria un "mandat" directe comunicat pel ministeri de l'Interior.

Les converses van tenir lloc a Nova York l'abril del 2016, i el viatge del cap de policia va ser pagat amb diners públics, segons ha publicat també aquest dijous el diari 'El País', que cita documents oficials aportats a la comissió d'investigació del Congrés un dia després que fonts de l'entorn de Jorge Fernández Díaz neguessin a Europa Press la relació de Rajoy amb el cas i emmarquessin la conversa en una investigació policial legal i convencional.

La primera part de les converses, feta pública dimecres passat, mostrava les peticions de Gago a Rafael Isea, exministre de finances de Chávez, per tal que declarés sobre els pagaments a Podem, al mateix temps que li oferia identitats falses o "vides noves" per a les persones que ell mateix escollís. Ara, les converses mostren un grau d'intencionalitat política més alt en les converses: "Espanya és un estat de dret, encara, tot i que arribin els de Podem, cosa que no passarà, però encara que arribin, s'ho hauran de menjar". Isea ofereix la seva col·laboració "de totes les dades que pugui aportar des d'aquí" i Gago deixa clar que vol judicialitzar el cas a l'assegurar que tot es farà "amb un jutge".

D'aquí que asseguri que els de Podem "s'ho hauran de menjar", explica el portal 'Moncloa.com'. Isea ja s'havia convertit en testimoni protegit de la DEA nord-americana el 2013, després d'haver treballat l'any 2008 com a ministre de Finances de Chávez, règim del qual després es va convertir en dissident. És justament per la seva por a les represàlies del govern que el policia espanyol li hauria ofert identitats falses per als seus familiars.

Els últims dies, els casos destapats pel possible ús irregular de l'aparell policial contra enemics polítics del govern de Rajoy, trama coneguda com de les 'clavegueres de l'Estat' i liderada pel comissari Villarejo, han apuntat directament a la cúpula de Podem. L'any 2017, una investigació de Mediapro i el diari 'Público' va desvelar públicament la trama corrupta i, en especial, la seva guerra bruta contra els líders independentistes amb un espionatge presumptament il·legal i amb objectius polítics.