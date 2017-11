Els comuns pentinaran l'àrea metropolitana durant la campanya amb Colau com a gran reclam

Contrarestar l'efecte Nou Barris. Aquest és l'objectiu que s'han marcat els comuns per a aquesta campanya: evitar que el votant de l'àrea metropolitana que els va votar a les municipals o a les espanyoles es passi a Ciutadans a les catalanes. Amb aquest propòsit, Catalunya En Comú-Podem pentinarà l'àrea metropolitana amb un circuit específic a la recerca del seu votant potencial, aquell que "vota en clau social", com ha explicat David Cid, portaveu de la campanya. De fet, els comuns obriran campanya a l'Hospitalet de Llobregat el 4, faran l'acte central el 16 a Barcelona i el de cloenda també tindrà lloc a l'àrea metropolitana en una ciutat encara per determinar.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, participarà en aquest acte central i en dos actes més per concretar, però tindrà molta menys presència que a la campanya del 2015, on va prendre part en una desena d'actes. Un d'aquests tres actes serà diumenge en el tancament del programa electoral, que inclourà un míting a Sant Adrià del Besòs. Aquest mateix dissabte l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, traslladarà en un acte amb el cap de llista, Xavier Domènech, la necessitat de portar, en paraules de Cid, "les polítiques d'èxit que s'han fet als ajuntaments del canvi al Parlament".

Colau serà un dels grans actius que promourà la confluència durant la campanya amb actes propis a tota l'àrea metropolitana, on l'alcaldessa gaudirà de tot el protagonisme. Altres dirigents de Podem com Irene Montero o eurodiputades com Ska Keller també participaran en una campanya on també prendran part independents que figuren a les llistes, com el periodista Jaume Barberà.

La número 2 de la llista, Elisenda Alamany, cobrirà les capitals de comarca a les quals per qüestions d'agenda no pugui anar Domènech, que recorrerà l'àrea metropolitana, les capitals de província, les terres de l'Ebre i comarques com el Maresme o la Selva, on els comuns gaudeixen de gran força. El pressupost de campanya puja gairebé a 400.000, que es finançaran amb recursos propis, bestretes del Parlament i microcrèdits.