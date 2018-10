La interventora del Govern recorda les paraules de Montoro per justificar al jutge que l'1-O no es va malversar

Un dels càrrecs de la Generalitat investigats pel jutge de Barcelona que porta la causa sobre l'organització del referèndum ha recordat al magistrat durant el seu interrogatori les paraules de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro per justificar que el Govern no va destinar diners públics a l'1-O, segons fonts judicials. Es tracta de la interventora de la Generalitat, que aquest dimarts ha declarat com a investigada davant del jutjat d'instrucció número 13 de la capital catalana.

Rosa Vidal també ha explicat que no va validar específicament cap factura destinada a la votació de l'1-O. Sí que ha admès, però, que va donar el vistiplau a un pagament d'una factura del Diplocat, que va assumir íntegrament la Generalitat. Es tracta de la partida de 200.000 euros que la Guàrdia Civil assegura que es va destinar al pagament d'observadors internacionals, tot i que Vidal ha assegurat que no sabia a què anava destinada. De fet, Vidal hauria explicat al jutge –segons aquestes mateixes fonts– que com que el Diplocat és una entitat público-privada la fiscalització es fa de manera diferent de la resta d'organismes que depenen exclusivament de la Generalitat.

Cap partida destinada al referèndum

Segons fonts judicials pròximes al cas, Vidal ha explicat al jutge que en els documents que ells han pogut revisar no hi havia cap partida específica per al referèndum. A més, ha recordat que després de la suspensió del Tribunal Constitucional l'abril del 2017 ella mateixa va bloquejar diverses partides destinades a consultes populars i processos electorals per valor de 6,2 milions d'euros.

A partir d'aquell moment, segons hauria explicat la funcionària al jutge, de la comptabilitat de la Generalitat que ella va fiscalitzar no se'n desprèn ni una sola partida destinada a organitzar el referèndum, tal com el mateix Montoro ja va dir en el seu moment.

Aquest dimarts també ha declarat com a investigat el director de l'Idescat, Frederic Udina, que ha defensat la legalitat de la cessió del registre de la població catalana a l'organisme, tot i que no sortís immediatament publicada al 'Diari Oficial de la Generalitat'. Udina, segons fonts judicials, també hauria dit al jutge que no té cap constància que aquestes dades s'utilitzessin específicament per al cens de l'1-O, tot i que el conveni especificava que eren per a consultes no referendàries.