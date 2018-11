El jutge investiga si la policia va robar documentació a Bárcenas per afavorir el PP

El ministeri de l'Interior va ordenar a la Policia Nacional investigar l'extresorer del PP Luis Bárcenas el 2013, en una operació que va acabar amb la sostracció de documentació sensible per al PP, i que no va ser entregada a l'Audiència Nacional, segons una informació del diari 'El Mundo', i que ha provocat l'actuació del jutge José de la Mata, que ja investiga els fets des d'aquest divendres. El departament que aleshores dirigia Jorge Fernández Díaz va obrir un operatiu policial batejat com a 'operació Kitchen' que es va saldar amb el "robatori", segons el descriu De la Mata en la interlocutòria, en la qual demana informació al ministeri i a 'El Mundo' de les agendes personals i de treball de Bárcenas, a més d'altra documentació, enmig de la guerra oberta que l'extresorer mantenia aleshores amb el seu partit, amenaçant de tirar de la manta i fent compilació de documentació sensible, que apuntava al finançament il·legal del partit i a l'existència de sobresous.

De la Mata ha acordat requerir la secretaria d'estat de Seguretat del ministeri de l'Interior perquè, a la màxima urgència, elabori i li remeti un informe complet relatiu a l'operació que inclogui "els objectius, preparació, aprovació, execució, supervisió i control detallant les identitats de totes les persones que hagin participat en la mateixa" i la dels seus "últims responsables". 'El Mundo' afirma que en l'operatiu policial estava integrat l'excomissari José Manuel Villarejo, avui en presó preventiva, i que quan va ser detingut tenia a casa informació relacionada amb aquesta operació policial. De la Mata acorda aquesta diligència en el marc de la investigació dels papers de Bárcenas del cas Gürtel. També requereix al diari que posi a disposició del jutjat tota la documentació que tingui a la seva disposició.

En aquesta operació també es van fer seguiments il·legals a Bárcenas, segons la informació periodística, que publica els informes de seguiment en els quals es descriuen, per exemple, intercanvis de material amb una persona desconeguda. Aquest seguiment s'hauria produït el 15 d'agost del 2013, quan Bárcenas ja estava decidit a girar-se contra el seu partit i l'aleshores president Mariano Rajoy –que uns mesos abans, el març d'aquell any, encara li enviava SMS demanant-li que fos "fort"– buscava fórmules per neutralitzar-lo.

A més de les agendes, a Bárcenas se li va interceptar tota una caixa de documentació que va agafar el seu xofer, Sergio Ríos, que actuava de confident de la policia en el marc d'aquesta mateixa operació. Entre els papers interceptats pel dispositiu policial es troben diversos contractes entre el PP i empreses proveïdores que van servir per finançar irregularment el partit, segons 'El Mundo'. En alguns d'ells s'esquitxava l'aleshores número dos del PP, María Dolores de Cospedal, amb qui Bárcenas mantenia un fort enfrontament des que el va apartar del càrrec per les informacions de les seves corrupteles.

Per aconseguir la col·laboració de Ríos, el ministeri de l'Interior, a més, va pagar-li 48.000 euros que provenien de fons reservats, segons ha publicat 'Ok diario', en una operació que segons la informació va coordinar l'aleshores director general de la policia, Ignacio Cosidó, avui portaveu del PP al Senat. Cosidó va autoritzar "personalment" el pagament de 2.000 euros mensuals a Ríos que pagava directament Villarejo, que, a més, conservava rebuts d'aquests pagaments.