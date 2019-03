El jutge investiga quatre policies més per la violència a l'Escola Mediterrània de Barcelona durant l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha acordat investigar quatre agents més de la Policia Nacional per la seva actuació l'1-O a l'Escola Mediterrània de la capital catalana. El magistrat ho ha acordat en resposta a un escrit presentat per l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix d'acusació popular, i els ha citat a declarar el pròxim 22 de març.

‼️Important. El Jutjat d'Instrucció no7 BCN acorda investigar a 4 agents més de l'Escola Mediterrània en resposta a un escrit de @bcn_ajuntament. Hauran de donar explicacions per agressions com aquesta. Obro fil 👇 pic.twitter.com/KYHUBYDTeV — Jaume Asens (@Jaumeasens) 16 de marzo de 2019

Segons ha explicat el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, a través de Twitter, "a la investigació queda palès" que l'operatiu policial en aquesta escola "no va respondre als principis de necessitat, oportunitat i excepcionalitat". També ha acusat Enric Millo, Juan Ignacio Zoido, José Antoni Nieto i Diego Pérez de los Cobos de dir "mentides sobre la violència dels manifestants" en les seves declaracions al Tribunal Suprem. "Les imatges proven la seva actitud escrupolosament pacífica", ha afirmat, afegint que "no hi ha cap situació de resistència agressiva". En el cas de l'Escola Mediterrània, ha remarcat que els agents "van deixar 30 ferits" i "van intervenir sense avís previ, en contra del que va dir Zoido al Suprem".

En un escrit presentat el 17 de gener, l'Ajuntament demanava que se cités a declarar com a investigats quatre agents, que van ser "identificats amb claredat" per un denunciant representat pel consistori perquè va apuntar en una papereta de votació que tenia a la mà els números d'identificació dels policies. També remarquen que el denunciant "va descriure la seva agressió concreta i la seva posició en el moment dels fets". El jutge ha acceptat investigar-los en una providència amb data del 13 de març. El magistrat dona l'opció als investigats de declarar per videoconferència.



Asens ha destacat que la investigació al jutjat de Barcelona i les declaracions dels comandaments policials al Suprem "posen en evidència que es van donar ordres de no detenir i no tancar col·legis", i que aquesta actuació "incompleix l'ordre judicial del TSJC" del 27 de setembre del 2017. Per Asens, "es confirma que l'objectiu era castigar i atemorir als votants més que complir l'ordre judicial", i que "la contundència policial va alterar la normal convivència ciutadana, en contra del que exigia el TSJC". En aquest sentit, ha assegurat que seguiran "fins depurar responsabilitats dels màxims responsables de l'operatiu".