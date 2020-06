La mesa tomba la comissió d'investigació sobre els GAL per l'oposició del PSOE, el PP i Vox

El PSOE i el PP sí que s'han entès per evitar que el Congrés investigui la vinculació de l'expresident del govern espanyol Felipe González amb els GAL. La publicació d'uns documents desclassificats de la CIA fa unes setmanes ha tornat a posar aquest passat fosc de l'Estat a debat, però els partits tradicionals s'han unit, amb Vox, per no reobrir el terrorisme d'estat de la dècada dels 80. Esquerra, JxCat, EH Bildu, el PNB i el BNG havien presentat una sol·licitud per crear una comissió d'investigació i els lletrats del Congrés la van avalar ahir dilluns en l'informe tècnic que sempre elaboren en relació a les qüestions que ha de veure la mesa. Res impedeix que la cambra baixa investigui aquests fets i un expresident espanyol en una comissió parlamentària, concloïen els lletrats. L'únic a què s'oposaven era a una compareixença al ple de González –la cambra baixa no pot fer tasques de control d'un expresident– i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè no pot respondre a qüestions de fa 30 anys.

L'única formació amb presència a la mesa que ha apostat per crear la comissió d'investigació és Unides Podem, que només hi té dos diputats: Gloria Elizo i Gerardo Pisarello. Tanmateix, la formació lila ha tingut dubtes abans d'arribar a aquesta posició. Inicialment el seu portaveu parlamentari, Pablo Echenique, va assenyalar que no hi donaria suport perquè era una "distracció" i els documents de la CIA no aportaven "res de nou". Podem veia l'aparició d'aquesta informació –basada en notícies antigues de mitjans espanyols– a La Razón com una maniobra de la dreta per contaminar la precampanya de les eleccions a Euskadi i per desestabilitzar el govern de coalició, poc després d'haver aprovat l'ingrés mínim vital sense vots en contra al Congrés.

L'oposició inicial, però, va causar recels interns. Podem i Esquerra Unida a Euskadi van expressar la seva discrepància amb Echenique, i també ho van fer els comuns. L'endemà el dirigent lila va haver de rectificar i en un fil a Twitter va anunciar que sí que votarien a favor de la iniciativa. En va, perquè la pinça entre el PSOE i el PP ho ha impedit. El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha lamentat que les forces majoritàries no hagin tingut la "cortesia" de permetre com a mínim que la tramitació es voti a ple i es pugui debatre públicament.

Revisió de la llei de secrets oficials

Els nacionalistes bascos porten aquest dimarts al ple una llarga reivindicació del seu partit: revisar la llei de secrets oficials perquè es pugui aixecar abans l'opacitat. Això mateix ha demanat el secretari primer de la mesa, Gerardo Pisarello, que ha apostat per revisar aquesta normativa després que la mesa hagi tombat la comissió d'investigació dels GAL en contra del criteri dels lletrats. "Era una manera de demanar disculpes a les víctimes i perquè això no es torni a repetir", ha apuntat Pisarello en roda de premsa, que ha assenyalat que és necessari parlar de les "clavegueres que han perdurat i que encara operen avui de la mà de l'extrema dreta i a vegades contra el govern actual".

Pisarello ha defensat una mirada de llums i taquígrafs per a altres temes històrics espanyols, com la quantitat de cadàvers que segueixen en fosses comunes i la presumpta corrupció de la monarquia. "Que res ni ningú pugui pretendre quedar al marge de l'escrutini públic", ha demanat el diputat d'En Comú Podem.