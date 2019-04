La investigació belga sobre l'espionatge a Puigdemont apuntaria ara un fiscal de l'Audiència Nacional

La investigació a Bèlgica sobre les balises instal·lades al vehicle de l'expresident Carles Puigdemont apuntaria, ara, un fiscal de l'Audiència Nacional (AN). Segons ha avançat aquest dimarts l'ACN, la policia belga assenyalaria Carlos Bautista Samaniego – fiscal de l'AN i un dels principals experts estatals en euroordres– com a persona clau en l'operació d'espionatge. Els agents situen Bautista en un hotel a finals de gener del 2018, des d'on s'hauria efectuat una trucada a través d'una de les targetes SIM britàniques vinculades amb el cas de les balises.



Els fets que s'investiguen van tenir lloc l'última setmana de gener del 2018, mentre al Parlament de Catalunya es treballava amb la investidura de Puigdemont –ja exiliat a Bèlgica– per al dia 30 del mateix mes. Pocs dies abans, l'expresident havia sortit del país való per primera vegada per assistir a un acte a la capital danesa, a Copenhaguen. Durant aquells dies, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil havien intensificat els controls fronterers per interceptar Puigdemont en cas que decidís tornar a Catalunya.

Segons l'ACN, les investigacions també assenyalen un empresari espanyol –del qual no ha transcendit el nom– relacionat amb el ministeri de Justícia, així com tres informàtics. Per ara, la jutgessa que investiga el cas ha optat per no filtrar més dades. "No farem comentaris sobre aquest tema", ha assegurat un portaveu del ministeri fiscal belga a l'ACN. Així mateix, tot i que la fiscalia de Bèlgica ha preferit no fer declaracions sobre hipotètiques reunions amb el seu homòleg espanyol, fonts de la fiscalia de l'Audiència Nacional han explicat que sí que es van fer reunions sobre el cas Puigdemont en el marc de l'Eurojust, un organisme de cooperació judicial amb seu a l'Haia (Països Baixos). "Per parlar es pot parlar", indiquen a l'ACN, les mateixes fonts.



En qualsevol cas, la investigació belga treballaria amb la hipòtesi que l'operació espanyola no comptava amb el permís de les autoritats de Bèlgica. Una tesi que ha estat desmentida en reiterades ocasions pels serveis secrets espanyols. Així mateix, la policia del país való considera que les balises col·locades al cotxe de l'expresident eren d'un "material d'alta qualitat" i que van ser dipositades per "professionals entrenats" que podrien haver treballat amb altres còmplices "amateurs discrets".



L'anàlisi de dues d'aquestes balises i l'activitat de les targetes SIM que hi havien estat en contacte va permetre als agents afirmar que hi hauria hagut com a mínim sis dispositius implicats. D'aquestes fins a vuit targetes, els investigadors belgues subratllen una trucada que podria ser un possible error dels responsables del seguiment quan encara feien proves. Tal com avança l'ACN, es tracta d'una trucada d'un dels números investigats a la cadena d'hotels de Brussel·les on s'hauria allotjat Bautista, l'1 de febrer al migdia, i que consideren que "sens dubte" demostraria que la cadena té relació "amb els que van col·locar les balises".