La invisibilitat de JxCat als mitjans de comunicació que denuncia Torra no és real

El president Quim Torra ha denunciat aquesta setmana l’intent dels mitjans de comunicació d’invisibilitzar JxCat. “Qui és que no apareix? Nosaltres, JxCat”, va dir des del Maresme, lamentant l’intent de silenciar sobretot l’expresident Carles Puigdemont. Sobre el temps que els mitjans estan dedicant a cada partit encara no hi ha dades oficials, però sí que es pot fer un seguiment diari de la premsa. A l’ARA, per exemple, des que va començar la campanya, JxCat ha tingut sempre un espai propi destacat. Majoritàriament, una pàgina per dia, tot i que en dues ocasions va tenir dues pàgines: una va ser per a l’entrevista al seu cap de llista, Jordi Sánchez, que també va merèixer la portada del diari. Un únic dia la informació va quedar reduïda a una peça petita. Un espai, en conjunt, similar al que ha tingut fins ara ERC. A El País, per tenir una referència d’un mitjà editat a Madrid, JxCat ha tingut presència pròpia en dos dels set dies que portem de campanya. Les últimes dades oficials sobre la presència dels partits als mitjans són les que va recollir el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en l’informe de l’últim quadrimestre del 2018. A Catalunya Ràdio, la marca PDECat i JxCat va ser la que va tenir més espai de tots els partits, superant el PP. A TV3 i RAC1 va ocupar la tercera posició, per darrere de Ciutadans i PP, mentre que a 8TV va ser el quart i a TVE Catalunya el cinquè. Una presència que no incloïa totes les referències al govern de Quim Torra.