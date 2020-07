EN DIRECTE | Montilla compareix al Parlament per informar sobre la seva incorporació al consell d'administració d'Enagás

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Fa poc més d'un mes que es va fer públic que l'expresident de la Generalitat José Montilla fitxava pel consell d'administració d'Enagás. Una notícia que no va estar exempta de polèmica, sinó tot el contrari. JxCat, ERC, Cs i la CUP van reclamar-li explicacions i van demanar la seva compareixença a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament. L'objectiu era que el també exministre d'Indústria expliqués la seva "compatibilitat" en dedicar-se al sector privat i alhora mantenir les tasques com a expresident. Montilla mantindrà l'oficina d'expresident, però va explicar que no utilitzaria els mitjans o espais públics per activitats privades quan s'incorporés al consell d'administració de la companyia gasística.

La llei que regula l'estatut dels expresidents i tots els grups de l'època (CiU, el PSC, ERC, ICV i el PP) hi van votar a favor sense ni tan sols presentar-hi esmenes. La normativa regulava l'assignació d'un sou i una pensió de jubilació als expresidents i també els permetia tenir una oficina "per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin". La llei feia incompatible rebre un sou i una pensió amb "la percepció d’ingressos resultants de l’exercici de qualsevol mandat parlamentari, de la condició de membre del Govern o alt càrrec, tant de l’administració de l’Estat com de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol altre càrrec públic o de lliure designació remunerat". És a dir, prohibit combinar el sou d'expresident amb qualsevol altre. Però, en canvi, els grups no van considerar oportú regular cap incompatibilitat concreta pel que fa a les oficines. De fet, en la modificació que es va fer l'any 2015, es va especificar que seria incompatible percebre un sou "amb la participació en consells d'administració d'empreses públiques i privades", però no es va veure cap necessitat de regular incompatibilitats per a les oficines.