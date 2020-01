El fiscal qüestiona que els Mossos tinguessin el pla per detenir Puigdemont dissenyat abans de la DUI

Abans d’acabar el seu extens interrogatori al major dels Mossos Josep Lluís Trapero, el fiscal Miguel Angel Carballo ha intentat restar credibilitat a una de les grans proves que la defensa del major vol fer servir per tombar la tesi de la submissió dels Mossos amb el Govern. Conscient que aquest dimecres serà el torn de l’advocada Olga Tubau i que la Fiscalia es quedaria sense opció a rèplica, Carballo ha intentar posar en dubte que els Mossos tinguessin un pla preparat per detenir Carles Puigdemont i els exconsellers en cas que les autoritats judicials així ho requerissin. La seva sospita és que es va elaborar després com a conseqüència de la causa oberta a l'Audiència Nacional.

Carballo ha preguntat per què Trapero va revelar al Suprem, i no a l’Audiència, l'existència d'aquest pla. Tubau l’ha tallat i ha replicat que fa gairebé dos anys van aportar el correu que el major va enviar al comissari Ferran López el 25 d’octubre del 2017 ordenant-li preparar el dispositiu. El correu, titulat "Escenaris i dispositius dies propers" i dirigit a Ferran López i als principals comissaris del cos, consta a la documentació de la causa. S’ordena dissenyar un operatiu de resposta policial "als possibles escenaris previstos de cara al proper divendres", en referència al 27-O, que "asseguri el compliment de les ordres judicials que a tals efectes es puguin rebre". L’ordre de Trapero especifica que cal preveure un centre de coordinació CECOR, l’activació de recursos o altres mesures de seguretat, com ara tancar el Parc de la Ciutadella.

El que Carballo ha retret a Trapero és que aquest correu no especifica que s’hagi de detenir Puigdemont i que el document que detalla l’operatiu tampoc s’ha aportat. Tubau ha restat importància a aquest fet i ha recordat que el major es va posar en contacte per carta i telèfon amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i amb el fiscal superior "i que es va posar a disposició seva per rebre instruccions". "¿Però va oferir el pla complert a aquestes autoritats?", li ha preguntat Carballo. El major ha explicat que si no va fer cap altre oferiment és perquè esperava que la DUI "no anés endavant". Quan el fiscal ha insistit si hi havia més documents, Trapero s’ha remès a les proves de la causa: "Serà vostè qui valori si el satisfà o no".

A petició de la mateixa Audiència Nacional, els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero van entregar un informe, que data del passat 24 de juliol i que també consta en la causa, en el qual detallen l’operatiu per "donar compliment a una possible ordre judicial de detenció del President de la Generalitat i/o dels membres del Govern". Els comandaments expliquen que "per evitar qualsevol tipus de filtració i garantir la màxima confidencialitat", el pla "no es va plasmar per escrit".

Trasllat en helicòpter

Segons l’informe, es va preveure que cada detenció la fes una parella d’agents diferent, integrada sempre per un comissari i un intendent. "Per si resultava necessari fer el trasllat urgent i segur dels detinguts" es va pensar amb activar l’helicòpter i portar-los al complex Egara, la seu dels Mossos. Serien custodiats en despatxos on s’inhabilitaria els panys de les finestres, fins que passessin a disposició judicial.

El comissari Rafael Comas seria el coordinador del dispositiu i es va enviar un inspector a la seu del TSJC, de manera "reservada", per posar-se a disposició del president. Segons l’informe, el van rebre la secretaria i els escoltes del magistrat, perquè el jutge no hi era, que li van "agrair" l’oferiment, "quedant emplaçada l’activació de l’inspector en cas que fos necessari".