L’eco del judici als carrers de Catalunya, Espanya i Europa

Els equips jurídics i polítics que fa mesos que preparen l’estratègia de cara al judici del Tribunal Suprem enllesteixen aquests dies un pla que es desenvoluparà en diferents fronts. Mentre els advocats se centren en la manera de desmentir meticulosament els arguments amb què la Fiscalia basteix el seu relat, les entitats i els partits preparen campanyes polítiques per fer servir el judici com a eco de la lluita contra la repressió i enviar el missatge (amb l’objectiu que quedi clar també dins la sala del Tribunal Suprem) que la justícia internacional deixarà en evidència l’Estat si es condemna els processats per l’1-O.

Ahir va ser el torn d’Òmnium Cultural, que va presentar en un acte al castell de Montjuïc la seva campanya “Judici a la democràcia”. Amb el lema “Jo acuso” -que fa servir recurrentment Jordi Cuixart, parafrasejant Émile Zola-, la campanya constarà d’un miler d’actes, batejats com a judicis populars, i que arrencarà coincidint amb el procés al Suprem. La data d’inici encara no s’ha fixat -probablement se sabrà aquesta setmana-, però tot apunta que serà el 5 de febrer.

Les accions d’Òmnium es faran a Catalunya, a l’Estat i a Europa, i combinaran les manifestacions amb les campanyes de comunicació i els actes informatius. “Ens quedarem a casa o plantarem cara?”, es va preguntar el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, que es va comprometre a “fer sentir” al carrer la veu dels presos polítics i exiliats.

Un missatge que també va traslladar Jordi Cuixart: “En un estat d’excepció encobert, la nostra resposta ha de ser excepcional. El veredicte del carrer ha de ser inapel·lable”, va proclamar, en una carta escrita des de la presó de Lledoners que va llegir Lluís Llach. Cuixart assegurava que se sentia fort per afrontar el judici, en el qual vol ser portaveu “d’una societat que mai renunciarà a la llibertat i que defensa la desobediència civil quan es vulneren els drets fonamentals en nom de la indissoluble unitat d’Espanya”. D’aquesta manera, el líder civil va plantejar el judici de l’1-O com una oportunitat: “És el millor altaveu de la nostra lluita pacífica per l’autodeterminació i la independència de Catalunya”.

El president d’Òmnium va lligar la repressió que pateixen ell i els altres presos i exiliats amb les diferents lluites per la llibertat que s’han viscut a Catalunya i a l’Estat, de les quals l’entitat ja havia fet bandera. “Som hereus de milers de lluitadors republicans i antifranquistes que, en circumstàncies molt més dures, sempre van mantenir la dignitat”.

La campanya d’Òmnium se suma a les que aquesta setmana ha presentat l’ANC, amb qui coordinaran les mobilitzacions que es faran a Catalunya, però també a Madrid (el primer cap de setmana després de l’obertura del judici oral) i les capitals europees -que es faran segons cada assemblea exterior-. Pel que fa al discurs, si bé Òmnium se centrarà en denunciar la repressió, l’ANC també vol posar l’èmfasi en la lluita per l’autodeterminació. La seva presidenta, Elisenda Paluzie, ja va avisar aquesta setmana que denunciar la vulneració de drets “reforça” la causa independentista, però també va advertir que Estrasburg no diria res sobre l’autodeterminació de Catalunya.

Els partits, al seu torn, també tenen previst fer d’altaveu del judici. ERC posarà l’èmfasi en denunciar que hi ha una “causa general” contra l’independentisme. Ho farà amb actes a tot Espanya, per evidenciar els problemes del sistema judicial de l’Estat. JxCat, per la seva banda, té previst explicar la seva proposta els pròxims dies. De fet, el grup parlamentari aborda avui i demà amb Carles Puigdemont, a Waterloo, les accions que es duran a terme. La formació aprofitarà l’exili i l’altaveu parlamentari per a les accions. Partits i entitats, malgrat discrepar en l’estratègia de fons, es conjuren per denunciar el judici del Suprem.