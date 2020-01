Trapero incrimina Pere Soler en l’esforç per desvincular-se del Govern

El pols entre el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el tinent fiscal de l’Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha convertit l’interrogatori a l’excomissari en cap de la policia catalana en el més llarg a un acusat pel Procés. Dilluns Carballo va sotmetre el major a més de cinc hores de preguntes, intentant fer trontollar la màxima que Trapero ha vingut a tombar a l’Audiència Nacional: l’alineació dels Mossos amb el Govern que estableix la sentència del Tribunal Suprem. Ho va provar amb l’1-O, amb el 20-S i fins i tot qüestionant el nomenament de Trapero com a major. Aquest dimarts Carballo ha canviat d’estratègia i ha volgut descol·locar el major baixant al detall amb quatre hores més d’interrogatori en les quals Trapero ha aguantat l’embat. Però en el seu esforç per desvincular-se de les línies polítiques, el major ha acabat incriminant un dels excàrrecs de Govern que s’asseuen amb ell al banc dels acusats, l’exdirector de la policia Pere Soler.

En la sessió d'interrogació del fiscal, Trapero ha admès que Soler –que també s’enfronta a 11 anys de presó per rebel·lió– va transmetre-li en un correu que les ordres governatives "havien de prevaldre" sobre les ordres judicials. "Deu ser la seva idea, però nosaltres teníem clar que no és així", ha dit Trapero. El major també ha explicat que va contestar a Soler que "ni se li acudís" discutir aquesta qüestió per la via judicial en nom del cos presentant una querella contra les ordres que anaven rebent. L’excomissari en cap ha insistit que sempre van complir amb el que van manar les autoritats judicials.

▶ Trapero: "Li vaig dir, Director, ni se t'acudeixi querellar-te en nom dels Mossos" Segueix el judici en directe a https://t.co/ItV5Civuct pic.twitter.com/5kOqoiO1Z4 — ARA Política (@ARApolitica) January 21, 2020

El correu de Soler ha sigut un entre tants intents de Carballo de posar a prova Trapero, que amb més o menys seguretat ha anat responent a l'extens interrogatori. El major no ha pogut amagar un gest d'esgotament quan la jutge Concepción Espejel ha anunciat un descans a mig matí. El fiscal ha completat un interrogatori desordenat que ha obligat l'acusat a retornar a qüestions que podia pensar que ja havien quedat contestades, i davant les quals corria el risc de contradir-se. En línies generals, però, Trapero ha mantingut la coherència i s'ha esforçat per rebatre la interpretació incriminatòria del fiscal, sempre encaminada a posar en quarantena la voluntat real del major de complir les ordres judicials.

"Això no és una aparença que s'estava complint el mandat?", li ha preguntat més d'una vegada Carballo, després de buscar-li les pessigolles amb l'actuació del cos de Mossos abans de l'1-O i el mateix dia de la votació. La contenció i paciència que el major ha exhibit durant l'interrogatori no ha impedit que en un moment donat explicités el seu sentiment per la causa judicial a què es troba sotmès. Carballo li ha recordat unes manifestacions seves en una reunió del cos en les quals advertia que amb "deu vídeos d'actuacions poc rigorosos, la Guàrdia Civil i la Fiscalia construeixen un delicte de sedició". Una pregunta que el fiscal feia amb l'objectiu de saber si Trapero volia que se supervisessin actes policials per protegir-se de la investigació a l'Audiència Nacional.

A banda de negar-ho, el major ha transmès al fiscal que això mateix és el que pensa i sent ara: una "tristesa enorme" pel fet que s'hagi fabricat una causa contra ell. "Per fer la meva feina tan bé com vaig poder", ha afegit el major, que ha assegurat que la resta de companys "pensen exactament el mateix". "No confon el cos amb vostè?", li ha replicat el fiscal. Aquest ha estat el moment en què Trapero més ha evidenciat el malestar envers l'institut armat i el ministeri públic, representat per Carballo a l'Audiència Nacional i a qui l'acusat li ha recriminat uns quants cops la seva "mirada perversa".

Control duaner

Arran d'un altre dels correus analitzats, el major ha admès que el Govern va demanar informació al cos per aconseguir el control duaner, una petició que va agafar "per sorpresa" els comandaments i que Trapero ha assegurat que no va ser atesa. El major ha explicat que l'aleshores secretari general d'Interior, Cèsar Puig, els va convocar a una reunió tècnica a la conselleria d'Economia, de la qual Puig –que també s'enfronta a 11 anys de presó– "no sabia" els detalls. Trapero va pensar que es tractaria dels dos temes que havien abordat fins llavors amb Economia, i en què els Mossos ja s'havien negat a col·laborar: l'accés a la base de dades d'hotels que té el cos en matèria de seguretat ciutadana i la petició d'informació de les investigacions per blanqueig. "Em va semblar una barbaritat", ha dit Trapero.

El major ha explicat que va enviar a la reunió el comissari d'investigació criminal Rafael Comes i un altre comandament, que van transmetre la seva "sorpresa" per la nova petició de l'executiu en matèria duanera. Segons Trapero, Puig també "es va disculpar" quan se'n va assabentar. El major també ha aprofitat la pregunta de Carballo per insistir que desconeixia els plans estratègics del Govern per ampliar competències: "No en tenia ni idea". Amb el pols Trapero-Carballo acabat, la tercera sessió encara la protagonitzarà el major durant el matí amb les preguntes de la defensa, exercida per la penalista Olga Tubau. Després serà el torn de la intendent Teresa Laplana.