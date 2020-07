Zaragoza defensa la independència de la Fiscalia en un debat polèmic a l'ICAB

El fiscal Javier Zaragoza, que va liderar la causa contra els presos polítics al Tribunal Suprem, ha defensat aquest divendres la independència de la Fiscalia en un debat virtual organitzat pel Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), dins del Congrés de l'Advocacia de Barcelona. La convocatòria havia estat envoltada de polèmica, precisament per la presència de Zaragoza a la taula rodona virtual. La comissió de defensa dels drets de la persona de l'ICAB va criticar que se l'hagués convidat tenint en compte la seva participació en el judici del Procés, i va rebutjar participar en un dels debats del congrés en senyal de protesta. Zaragoza hi ha fet referència només començar la seva exposició, agraint a la degana i al Col·legi que mantinguessin la invitació. "Quan es tracta d'estigmatitzar algú només es treuen algunes coses", ha dit Zaragoza, que ha recordat que ha portat tot tipus de casos i que en tot cas el Suprem va acabar "donant la raó" a la Fiscalia en la sentència del Procés.

"El ministeri fiscal té independència orgànica i funcional, i plena autonomia, però cal apuntalar el sistema d'independència encara més amb reformes de la llei per impedir que el poder executiu confongui l'atribució que li correspon de decidir la política criminal del país amb el control de la Fiscalia", ha subratllat Zaragoza.

El fiscal ha dedicat bona part de la seva exposició inicial a defensar la capacitat de la Fiscalia per poder entomar en un futur la investigació de les causes, en lloc dels jutges. Tot i així, ha admès que hi ha algunes limitacions que fan "inviable" que actualment la Fiscalia pugui assumir aquest rol, pel que fa a la manca d'autonomia pressupostària i de funcionament respecte del govern espanyol. "No es donen les condicions, no podem tenir subordinació al poder executiu", ha admès.

Dos dels advocats que han participat en el debat virtual, el president de la secció de dret penal de l'ICAB, Miguel Capuz, i el de la secció de dret constitucional, Francisco Chamorro, han criticat precisament aquesta manca d'autonomia del ministeri públic en el seu funcionament i la seva dependència del govern espanyol.

Zaragoza ha admès que el fet que sigui el govern espanyol qui designi el fiscal general de l'Estat i que aquest càrrec tingui l'última paraula en totes les decisions que pren la Fiscalia pot arribar a "reforçar la imatge de sospita i pèrdua de neutralitat" del ministeri públic. Zaragoza s'ha mostrat partidari que els criteris sobre la postura de la Fiscalia es debatin als òrgans col·legiats de la Fiscalia per tal que les majories qualificades d'aquest organisme es puguin imposar al criteri del fiscal general de l'Estat. També ha criticat la judicialització de la política i les "quotes de partit" a l'hora de designar determinats càrrecs judicials.