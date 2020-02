La justícia belga deixa en suspens les euroordres contra Puigdemont i Comín

La justícia belga ha suspès la tramitació de les ordres europees de detenció contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exconseller de Salut, Toni Comín, tots dos, ara, eurodiputats. Segons han confirmat a l'ARA fonts de la defensa, els jutges han decidit esperar que el Parlament Europeu decideixi si aixeca la immunitat als dos polítics i, per tant, ha ajornat la decisió fins una data indeterminada. La defensa dels exiliats demanava que s'anul·lés totalment l'euroordre, un extrem al qual els jutges no han volgut arribar.

Per altra banda, la defensa també reclamava unificar la causa contra l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, a la de Puigdemont i Comín, però no ha estat així: tindrà la seva pròpia vista el dia 24. Puig no és eurodiputat i, per tant, no és immune.