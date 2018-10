Un jutge de Cornellà interrogarà l'excúpula dels Mossos per no "evitar" l'1-O

Un jutge de Cornellà interrogarà com a investigats vuit membres de l'excúpula dels Mossos d'Esquadra per no "evitar" l'1-O. Es tracta de Ferran López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo i cinc comandaments més del cos que estaven just per sota del major Josep Lluís Trapero. El magistrat va obrir aquesta investigació arran d'una querella de Vox i va demanar primer a l'Audiència Nacional i després al Tribunal Suprem que assumissin la causa perquè considera que els vuit investigats podrien haver comès un delicte de sedició. Però tots dos van rebutjar-ho.

Amb la causa altre cop sobre la taula, el jutge ha ordenat citar a declarar els vuit comandaments entre el 12 i el 13 de desembre. També ha encarregat a la Guàrdia Civil que esbrini com es prenen les decisions dins del cos dels Mossos.

Decisió col·legiada

El jutge considera que els Mossos tenien l'ordre d'"evitar" el referèndum de l'1 d'Octubre i que van incomplir-la i vol esbrinar si la decisió la va prendre únicament el major Josep Lluís Trapero o si el dispositiu previst per a aquella jornada de votació va ser una decisió col·legiada dels vuit comandaments que integraven la Prefectura juntament amb Trapero.

En el seu escrit, l'instructor deixa constància que un altre jutjat de Lleida i un de Sabadell estan investigant causes similars i els demana que li traslladin la seva informació. Un cop l'Audiència Nacional i el Suprem van desestimar quedar-se el seu cas per sedició, el jutge ha deixat sense concretar els delictes que els atribueix als comandaments, a l'espera de prendre'ls declaració.