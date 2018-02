Els catalans aproven l'actuació dels Mossos i el Govern per l'1-O i suspenen la policia espanyola, segons el CEO

Els Mossos d'Esquadra són el cos policial més ben valorat en referència a l'actuació de l'1-O, amb una nota mitjana de 6,18 i un 17% dels ciutadans que consideren la seva gestió com a molt bona. Així se'n desprèn del sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que aquest divendres ha publicat l'enquesta vinculada al segon semestre del 2017 i en què s'inclouen preguntes sobre l'1-O i les seves repercussions per a la ciutadania catalana.

El mateix sondeig revela que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil suspenen en relació a la seva actuació a l'1-O, amb una qualificació mitjana de 3,04. Els més de 1.200 enquestats -entre el 16 d'octubre i el 9 de novembre del 2017- havien de puntuar diverses institucions tant catalanes com espanyoles en funció de la seva consideració sobre l'actuació durant l'1-O i les setmanes prèvies al referèndum. Les valoracions que es podien atorgar oscil·laven entre el 0 com a puntuació més baixa i el 10 com a màxima qualificació.

Les notes es reprodueixen, tot i que en menor mesura, pel que fa a les institucions governamentals. Els catalans aproven la gestió del Govern Puigdemont amb un 5,03 de mitjana i suspenen l'executiu de Mariano Rajoy amb una qualificació de 2'73%. De fet, un 37'8% dels enquestats puntuen la seva actuació amb un 0.

A més, fins a un 41,8% dels ciutadans sondejats asseguren haver participat de l'1-O i pogut votar en els locals habilitats pel Govern. D'aquests, un 73% afirma haver votat "sí", un 11,8% va optar pel "no" i només un 2% va votar en blanc. La resta, un 12%, no ho sap o no contesta.