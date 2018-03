Puigdemont, en el debat de Ginebra: "Parlar amb llibertat no m’és possible a Espanya, estaria a la presó"

Carles Puigdemont va viatjar ahir a Ginebra per participar en una conferència sobre l'autodeterminació en el marc del Festival Internacional de Cinema i Fòrum sobre Drets Humans (FIFDH) de la ciutat suïssa. Aquesta tarda, intervé en un debat amb l'expresidenta de la Confederació Suïssa Micheline Calmy-Rey; el periodista d'El País, Xavier Vidal Folch, i el director del departament de dret internacional públic de la Universitat de Ginebra, Nicolas Levrat. La discussió la moderarà el periodista Darius Rochebin, una de les principals cares de la televisió pública suïssa. Prèviament a l'acte en què s'abordarà la qüestió catalana, s'ha projectat un documental francès sobre el referèndum de l'1 d'octubre.

Puigdemont ha començat el debat assegurant que li agradaria poder fer-lo a Barcelona o a Madrid, però ha lamentat que no pugui ser així: "Parlar amb llibertat no m'és possible a Espanya. Jo estaria a la presó". Per la seva banda, Nicolas Levrat, director del departament de dret públic de la universitat de Ginebra, ha confiat que un dia aquest debat es pugui fer a Espanya també perquè és on rau la "legitimitat democràtica" per fer-lo.

Durant la seva intervenció, Puigdemont s'ha distanciat del "nacionalisme" i s'ha definit com a sobiranista. Xavier Vidal Folch li ha respost que mai un nacionalista s’autodefineix com a tal. Folch també ha comparat l’independentisme amb el Brexit i l'ha situat en els "populismes" sorgits de moments de "polarització". "És una manera d’oferir solucions a la gent després de la crisi", ha argumentat Vidal Folch.

L’expresidenta suïssa Micheline Calmy-Rey, en canvi, ha defensat la idea federal helvètica. "No m’agraden els estats nació amb una sola cultura o llengua", ha dit, després d'assegurar que a Suïssa no hi ha minories sinó "parts constitutives" de la Confederació. L’expresidenta suïssa ha opinat que Catalunya vol ser "reconeguda".

En l'acte d'aquesta tarda, també hi són presents l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que és a Suïssa des de fa setmanes, quan va decidir no declarar davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. A més de Gabril, també hi ha una delegació de membres de la CUP on hi ha l'exdiputada Mireia Vehí i el cantant i activista Pau Llonch. A la ciutat suïssa també s'hi ha desplaçat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro.

Puigdemont està previst que es reuneixi demà amb Gabriel i al migdia assistirà en un acte dins les Nacions Unides organitzat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. En l'esdeveniment s'abordarà la "regressió de drets fonamentals" a Espanya i hi participarà l'exmagistrat del Tribunal Suprem José Antonio Pallín, un especialista en dret internacional públic i el síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Dimarts Puigdemont no ha fet pública la seva agenda però l'activitat sobre Catalunya seguirà a les Nacions Unides. Hi estan previstos dos actes en què participaran la consellera Meritxell Serret, la companya d'en Jordi Cuixart, Txell Bonet, i l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé. També hi participarà el relator de les Nacions Unides, Alfred de Zayas, que es va mostrar molt crític el mes d'octubre amb la violència policial pel referèndum. Finalment dimecres, el president ofereix una conferència a la universitat de Ginebra.