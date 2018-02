El lletrat major del Parlament es desvincula de l'informe sobre els terminis de la investidura

El lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, no signarà l’informe sobre els terminis de la investidura que va encarregar el president de la cambra, Roger Torrent. De fet, n'havia de ser el ponent, però ha renunciat a ser-ho i s’ha desvinculat completament de la discussió entre els lletrats. I és que, tal com ha pogut confirmar l’ACN, Bayona manté una discrepància oberta amb el secretari general, Xavier Muro, que no va acceptar la redacció de l’informe que va presentar dimarts Bayona.

El lletrat major, que havia rebut l’encàrrec de ser el ponent del document, va centrar el seu informe a argumentar que els terminis per a la investidura quedaven congelats després de la suspensió de Torrent i, per tant, no començaven a córrer els dos mesos de límit fins a convocar-se noves eleccions. Però Bayona també va incloure diverses alternatives que, a criteri seu, podien desllorigar la situació i que la investidura no quedés suspesa ‘sine die’. A més, assenyalava el paper del president del Parlament i la responsabilitat que podia o havia de tenir en aquest contenciós. Tot això, però, no va agradar a Muro, que discrepava sobre la conveniència d’incloure-ho a l’informe.

Així, les diferències entre el lletrat major i el secretari general van fer que dimarts al vespre Bayona se’n desentengués, se'n desvinculés i es negués a signar l’informe sense aquesta última part. Segons sembla, els lletrats tenen un criteri bastant majoritari al voltant de la interpretació que els terminis estan congelats, però l’afegit de les propostes i l’apartat apuntant a Torrent ha provocat divisió, sobretot, entre Bayona i Muro.

La desvinculació del lletrat major ha provocat que l’informe quedi en l’aire, però fonts de l’equip de lletrats asseguren que una junta de lletrats –sense Bayona, que voluntàriament ha renunciat a participar-hi– podria estudiar al llarg d’aquest dimecres al matí l’informe redactat per Bayona i que acabés presentant-se aquest dimecres mateix a Torrent, signat per altres lletrats o per Muro i sense la part que ha provocat la discrepància amb el secretari general.