Els lletrats de Congrés mantenen que no es poden fer plens telemàtics sense canviar el reglament

Els lletrats de Congrés mantenen que, sense canviar el reglament de la cambra baixa, no és possible celebrar sessions plenàries o de comissió amb intervencions de diputats per videoconferència, com plantegen grups parlamentaris com Ciutadans des que van començar les restriccions socials pel coronavirus. Fins i tot si es modifiquessin d'urgència les normes parlamentàries, insisteixen que, d'acord amb la doctrina constitucional, aquesta via només hauria de fer-se servir de forma excepcional. Tant Ciutadans com JxCat fa dies que reclamen a la cambra que permeti intervencions dels seus portaveus per via telemàtica, però després de prorrogar l'estat d'alarma per la crisi de la pandèmia altres formacions com Unides Podem i el PP han registrat iniciatives parlamentàries per canviar el reglament i permetre que s'utilitzi aquesta opció en casos excepcionals.

L'últim informe dels lletrats, recollit per Europa Press, subratlla que, en el seu article 70, el reglament del Congrés estableix que "els discursos es pronunciaran personalment i de viva veu", i que "l'orador podrà fer ús de la paraula des la tribuna o des de l'escó", però no preveu cap altra alternativa. El que es va permetre a partir del 2011 va ser el vot a distància en determinades condicions, però pel que fa a les intervencions no hi va haver més canvis ja que s'entén que, a l'hora d'intervenir, cap diputat és imprescindible i qualsevol pot ser substituït per un altre del mateix grup.

"La previsió de l'ús de la tribuna o l'escó no s'acompanya de cap possibilitat d'intervenir en absència o fora de la sala de plens, la qual cosa és lògica perquè respon a la immediatesa com a essència mateixa del debat, serveix al seu desenvolupament adequat i a la seva deguda ordenació per la presidència, i permet un seguiment correcte per tercers de la sessió pública", argumenten a l'agència els serveis jurídics.

La sentència del cas Puigdemont

Per tant, per autoritzar intervencions des de fora del Congrés seria precís, d'entrada, una reforma del reglament vigent, però tot i així els lletrats avisen que aquesta via "en tot cas hauria de plantejar-se tan sols per motius excepcionals", donada la jurisprudència de Tribunal Constitucional sobre la matèria. En aquest sentit, recorden la sentència de TC que va impedir al Parlament celebrar la investidura de Carles Puigdemont des de Bèlgica, on es va fixar que "la presència dels parlamentaris a les cambres i als seus òrgans interns és un requisit necessari perquè puguin deliberar i adoptar acords" i que "en els procediments parlamentaris la interacció entre els presents és un element essencial perquè la cambra pugui formar la seva voluntat".

Però és que, a més, els lletrat remarquen que, "des del punt de vista tècnic, el Congrés no compta, de moment, amb els mitjans necessaris per poder celebrar una sessió plenària mitjançant el procediment de videoconferència", ni per coordinar 350 intervencions telemàtiques, encara que només fossin alguns portaveus els que fessin ús d'aquests sistemes i calgués atendre'ls a tots alhora. "En l'actualitat les pantalles de l'hemicicle que reflecteixen el resultat de les votacions estan dedicades fonamentalment a aquest fi, encara que també permeten la projecció de la imatge que produeix el senyal del Centre de Televisió del Congrés. Permeten la repetició d'un únic senyal, que és el que es distribueix a totes les cadenes de televisió, i per això no podria substituir-se per l'emissió de diverses imatges procedents cadascuna d'elles d'una d'un senyal diferent", explica l'informe.

Els lletrats reconeixen que els problemes tècnics serien menys en el cas de les comissions parlamentàries, i de fet recorden que ja hi ha hagut alguna compareixença puntual que s'ha fet per videoconferència, però es tractava d'un compareixent aliè a la cambra, no dels mateixos diputats, per als quals sempre serien aplicables els preceptes que estableix el reglament. En aquestes setmanes d'estat d'alarma, el Congrés ha reduït al mínim la seva activitat presencial. S'han celebrat dues sessions plenàries amb una participació reduïda de diputats, mai més de mig centenar, i la resta votant des de casa. Hi ha hagut també dues reunions de la comissió de Sanitat per escoltar el ministre Salvador Illa, també davant una audiència escassa a la sala, i amb els diputats separats per evitar contagis.