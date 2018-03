Els lletrats alerten que la reforma de la llei de Presidència contravé el TC si busca investir Puigdemont a distància

Els lletrats del Parlament adverteixen que la reforma de la llei de Presidència que vol impulsar Junts per Catalunya podria contravenir la resolució del Tribunal Constitucional respecte la investidura de Carles Puigdemont. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, els experts ja han elaborat el dictamen i no veuen cap motiu perquè no s'admeti a tràmit la iniciativa, però avisen que hi ha "elements fàctics" que porten a pensar que tindria com a objectiu investir el cap de llista de JxCat a distància, cosa que no preveu el reglament del Parlament i que el TC va vetar quan va abordar la impugnació del govern espanyol.

L'opinió dels lletrats arriba, però, després que Puigdemont decidís fer un pas al costat i deixés pas a Jordi Sànchez, el número 2 de la llista, empresonat a Soto del Real. Aquesta renúncia, apunten els lletrats, "invalida" els arguments hipotètics de la proposta de reforma de la llei de Presidència. Efectivament, JxCat va emprendre aquesta via per intentar la investidura a distància de Puigdemont, però la mesa va ajornar la seva tramitació davant els dubtes de la seva inconstitucionalitat i va sol·licitar un informe jurídic als lletrats de la cambra, que aquest dilluns han donat el seu parer.

La formació independentista proposava que la reforma de la llei de Presidència es tramités per lectura única i abans que es configuri un Govern. Sobre aquesta qüestió els lletrats discrepen i consideren que no es pot tramitar pel procés de màxima urgència.