Els lletrats del Parlament rectifiquen i diuen que només cal majoria simple per aprovar l'acord sobre les suspensions

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha traslladat aquest dilluns als coordinadors dels grups parlamentaris que la votació de demà dimarts sobre la designació dels diputats que exerciran els drets dels companys processats requerirà la majoria simple dels vots per tirar endavant, segons han explicat fonts parlamentàries a l'ACN. Un gir de 180 graus a la interpretació que feia divendres passat el lletrat major del Parlament, Joan Ridao, quan, en resposta al PSC, remarcava que per validar l'acord no seria suficient una majoria simple sinó que caldria arribar a l'absoluta del ple (68).

La mesa ha de decidir aquest dimarts quina interpretació fa servir en la votació prevista pel migdia, però JxCat i ERC ja tenen l'aval jurídic que buscaven. Amb els vots dels comuns, que ja s'hi van mostrar partidaris la setmana passada, en tindran suficient. Fins i tot en el cas que la CUP hi acabi votant en contra. Els cupaires, que no han revelat el sentit del vot, han qüestionat públicament el dictamen acordat entre els dos partits de govern perquè el considera sobrer: " Si el ple vota en contra de les suspensions, els diputats ja poden mantenir els seus drets", subratllava divendres passat el diputat Vidal Aragonès.

El secretari general de la cambra catalana argumenta que l'article 25 del reglament del Parlament només especifica que la majoria absoluta és per votar sobre les suspensions dels diputats, és a dir, el primer punt del dictamen. En canvi, considera que el punt dos que fa referència a la designació de diputats perquè exerceixin els drets del processats requereix la majoria simple, com la majoria de votacions de la cambra.

El ple del Parlament que votarà el dictamen de la Comissió de l'Estatut començarà aquest dimarts a les 12 hores. Serà poques hores abans que a les 16.30h arrenqui el debat de política general amb la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra. De fet, era imprescindible que s'acordés una solució sobre la qüestió abans que el ple voti aquesta setmana les propostes de resolució en el marc del debat de política general. La manca d'acord entre JxCat i ERC sobre com afrontar la suspensió dels diputats processats per l'1-O per part del jutge Pablo Llarena ha estat motiu de discrepància en els últimes mesos. Fins i tot, al mes de juliol, les desavinences van forçar a suspendre un ple del Parlament.