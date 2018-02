Els lletrats s'inclinen perquè no corrin els terminis però debaten si proposar vies pel desbloqueig

Els serveis jurídics del Parlament ultimen l'informe que s'ha de pronunciar sobre si han començat a córrer els terminis per a unes noves eleccions des del ple d'investidura fallit. Aquest dimarts el matí estava previst que es lliurés l'informe a la mesa però els dubtes entre els mateixos lletrats han conduït a l'ajornament de l'entrega. Segons ha avançat Efe i ha confirmat l'ARA de fonts parlamentàries, els lletrats s'inclinen per interpretar -d'acord amb la llei de presidència i del Govern- que no ha començat el compte enrere cap a la convocatòria electoral però debaten si introduir vies que desbloquegin la situació i impedeixen perllongar-la 'sine die'.

Es tractaria de mesures dirigides al president del Parlament que podria servir perquè permetin sortir del bloqueig, ja que sinó no hi hauria data límit per estar sense president i Govern. Tanmateix, no és clar que aquestes possibles vies finalment s'hi acabin introduint.

La interpretació dels lletrats es basa en el que disposa la llei de Presidència i el Govern, que en el seu article 4.6 assegura que: "Si un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura cap candidat o candidata no ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca eleccions de manera immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de la convocatòria".

Ara bé, hi ha qui defensa també que s'han d'introduir vies per desbloquejar la situació perquè comencin a córrer els terminis. En aquest punt se cita un informe del Consell d'Estat sobre l'Assemblea de Madrid en què no hi havia consens per presentar cap candidat i es va decidir que començarien a córrer els terminis.

El dictamen sobre la Comunitat de Madrid diu el següent: "Si no hi ha candidat a la investidura en un termini de quinze dies previst en l'article 182.1 del reglament de l'Assemblea de Madrid, el període de dos mesos estableix en l'Estatut d'Autonomia i en el citat reglament per a la dissolució de l'Assemblea i convocatòria de noves eleccions que comença a comptar-se des que quedi constatada la impossibilitat de proposar un candidat".

Un escenari que ara mateix no es produeix perquè el president del Parlament, Roger Torrent, manté Carles Puigdemont com a únic candidat a la presidència després d'haver fet una ronda de contactes amb els grups parlamentaris.