Torra demana unitat per "consolidar la victòria" de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han participat aquest diumenge en l'acte d'homenatge als ciutadans afectats per la violència policial de l'1 d'octubre amb una crida a la unitat i la "intel·ligència col·lectiva" per "consolidar la victòria" amb un "nou 1 d'octubre". "Hem de perseguir un altre cop la idea de la llibertat fins al final, amb totes les conseqüències", ha assegurat el president, que ha dit que "aquell 1 d'octubre ens marca el camí per a un nou 1 d'octubre". "Això es el que tenim per endavant i ho podem fer", ha asseverat. "Vam votar i vam guanyar, però ens necessitem per tornar-hi, per consolidar aquesta victòria".

Al seu torn, Aragonès ha recalcat la "intel·ligència col·lectiva" que van demostrar els "col·lectius socials molt diversos" que van fer possible el referèndum. "Davant la complexitat del moment hem de tornar a reivindicar aquesta intel·ligència col·lectiva": "Queda camí per davant, però units, determinats, amb dignitat, ho aconseguirem".

Al Palau de la Generalitat –on també ha intervingut l'expresidenta del Parlament escocès, Tricia Marwick, en nom dels observadors internacionals–, Torra ha donat la paraula a representants dels ferits de l'1-O. Ha parlat en nom dels afectats per les càrregues Jaume Casamitjana, un veí de Sant Julià de Ramis: "Passaven tres quarts de les 9 del matí i ens disposàvem a obrir el col·legi, quan van arribar 25 furgons policials disposats al que fos per impedir la votació", ha dit. "Els que érem allà no teníem cap intenció de ser trepitjats: va ser la força de la democràcia contra la de la violència", ha recalcat, i ha conclòs que "es van emportar una urna buida de vots, però plena de dignitat". Casamitjana ha recordat tots els col·legis de Catalunya i ha dirigit unes paraules d'homenatge a Roger Español, que va perdre un ull en les càrregues a Barcelona "per l'impacte d'una pilota de goma, que estan prohibides a Catalunya".

També Eloi Fernández, alcalde de Fonollosa, un municipi del Bages de només 1.400 habitants que va patir la repressió, ha intervingut en l'acte. "Van triar la mesa més petita, amb poc més de 240 electors", ha afirmat, i ha llegit unes paraules dels veïns: "Ens arribaven rumors que venien i, tot i que no ens ho acabàvem de creure, vam fer barricades amb boles de palla. Quina ingenuïtat". Una vintena de furgons van presentar-se a les portes del col·legi, que una vuitantena de persones (incloent-hi l'alcalde i el mossèn del poble) van intentar protegir de manera pacífica, mentre que els nens i la gent gran es va refugiar al Casal de Cultura. Finalment, i després de les càrregues, la Guàrdia Civil es va emportar la seva única urna. "El que ens van fer no ens ho podem treure del cap –ha recalcat l'alcalde–. No ho oblidarem mai". I ha insistit: "Potser ells van robar l'urna, però de cap manera ens van poder prendre la dignitat".

Torra visita el col·legi on va votar i va ser membre d'una mesa electoral

La vigília de l'1 d'octubre centenars de municipis han organitzat actes per recordar el referèndum de fa un any durant aquest cap de setmana i demà. Un dels actes s'ha fet a l'Escola Oficial d'Idiomes de l'avinguda Príncep d'Astúries de Barcelona, on el president de la Generalitat, Quim Torra, va votar-hi fa un any i va ser membre d'una de les tres meses electorals. Així, Torra ha començat el dia participant de l'esmorzar i les interpretacions musicals que s'han fet aquest matí en aquesta escola. Així, ha cantat 'Abril 74', de Lluís Llach, amb la resta d'assistents a l'acte.

Abans d'anar cap al Palau de la Generalitat, on s'ha reunit amb les víctimes de les càrregues policials de l'1 d'Octubre, Torra s’ha mostrat "emocionat" de recordar tot el que va passar fa un any. "Aquell sentiment elèctric de solidaritat i fraternitat de saber que ens estàvem determinant", ha expressat davant dels mitjans de comunicació. El president ha demanat "tenir molt present l’acte de desobediència civil que va fer tot el país". En aquest col·legi electoral també s’ha muntat una urna on tothom hi pot dipositar un desig. En el cas del president, ha explicat que el desig que hi ha dipositat és "o llibertat o llibertat", el mateix que va demanar en la conferència política del 4 de setembre.

540x306 Quim Torra posa una papereta en una urna de l'1-O en els actes d'homenatge a l'Escola Oficial d'Idiomes del C/Príncep d’Astúries de Barcelona Quim Torra posa una papereta en una urna de l'1-O en els actes d'homenatge a l'Escola Oficial d'Idiomes del C/Príncep d’Astúries de Barcelona

Actes en centenars d'escoles de Catalunya

Aquest matí també han començat actes en moltes escoles de Catalunya per commemorar un any de l’1 d’Octubre. A Tarragona, per exemple, a les 11 h es fa una concentració en diferents col·legis electorals que acabarà amb una marxa cap a la Imperial Tarraco; a Lleida s’inaugura la placa commemorativa de la plaça 1-O, i a Girona també se celebren actes a l'Escola Verd, un dels punts on els cossos policials van carregar amb més violència. A la tarda, a la capital del Gironès es fa una manifestació a la plaça 1 d’Octubre i a Sabadell una marxa que recorrerà diferents col·legis que van ser seu electoral l’1-O.