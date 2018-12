La lliçó de l’octubre

Una de les lliçons de l’octubre de 2017 és que no serveix de res tenir mediadors internacionals si una de les dues parts en conflicte es nega acceptar aquesta mediació, com va ser el cas. En el cas d’Espanya difícilment hi haurà un govern que l’acceptarà públicament perquè suposaria situar-se de tu a tu amb el govern català i donar carta de naturalesa internacional al conflicte. Si ni tan sols es va acceptar la mediació per gestionar la dissolució d’ETA... El que sí que és factible, però, és que una pressió internacional discreta i subterrània empenyi un govern progressista (amb un de dretes seria gairebé impossible) a explorar una via negociada. Per tant, l’estratègia internacional de l’independentisme ha de tenir un peu ficat a Madrid si no vol tornar a repetir el mateix error que al 2017.