Teresa Pitarch i Germà Gordó encapçalen la llista de Convergents per al 21-D

Convergents, el nou partit de l'exconseller de Justícia Germà Gordó, ha registrat la seva llista electoral per Barcelona a les eleccions del 21 de desembre. Encapçala la candidatura Teresa Pitarch, seguida del propi Gordó i per Sílvia Requena, segons han explicat a EFE fonts de l'organització.

La plataforma Nova Convergència, impulsada per Gordó, ha aconseguit inscriure's al Registre Central de Partits Polítics i, abans de tancar-se el termini per presentar candidatures per a les eleccions del 21 de desembre, ha registrat la seva pròpia llista per la circumscripció de Barcelona.

Pitarch, exdirectora de l'Institut Català de les Dones i estreta col·laboradora de Gordó, és el cap de llista de Convergents, que busca atraure els votants moderats de l'antiga Convergència, defensors del dret a decidir però crítics amb l'aliança parlamentària del Govern de Carles Puigdemont amb la CUP.

Tant Gordó com Pitarch van abandonar el PDECat el passat mes de juny, quan el partit va pressionar l'exconseller de Justícia perquè deixés la seva acta com a diputat de Junts pel Sí, després d'anunciar-se la investigació judicial sobre ell pel cas 3%.

Requena, número tres de la llista de Convergents, va arribar a disputar unes primàries per ser la candidata del PDECat al Congrés en les últimes eleccions generals, desafiant Francesc Homs, que es va acabar imposant a la votació oberta a la militància.