Una manifestació independentista rep Pedro Sánchez a Cotlliure

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat una setmana agitada pel judici i la precampanya electoral a Cotlliure, a la Catalunya del Nord, on ha visitat la tomba del poeta Antonio Machado en el 80è aniversari de la seva mort a l'exili. Sánchez, però, no ha tingut una visita plàcida: uns 300 independentistes l'han rebut al municipi amb pancartes al·lusives a l'exili de part del govern de Carles Puigdemont, als presos polítics i en defensa de l'autodeterminació.

La mobilització, que s'ha celebrat sense cap incident, ha començat poc després de les 11 del matí, i la policia francesa ha impedit que els congregats s'acostessin al cementiri. El president del govern espanyol ha fet una ofrena floral a la tomba de Machado, ha descobert una placa commemorativa i ha guardat un minut de silenci. Després, Sánchez s'ha desplaçat fins a l'Hostal Quintana de la localitat, on va morir el poeta.

Cotlliure ha estat la segona parada de la ruta que Sánchez ha fet per commemorar l'exili dels republicans per la Guerra Civil. Abans de visitar la tomba de Machado, el líder del PSOE ha fet un homenatge similar davant la tomba de Manuel Azaña, l'últim president de la Segona República, que va morir i va ser enterrat a Montalban el 1940, i acabarà amb la visita al lloc on hi havia el camp de concentració d'Argelers.