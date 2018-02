Una manifestació ultra a Balsareny acaba amb tres persones agredides

Una manifestació ultraespanyolista de Balsareny d'aquest dissabte al vespre va acabar amb tres persones agredides a un bar del poble. Segons ha avançat el diari Regió7 i ha confirmat l'alcalde de la població, Isidre Viu, a l'ACN, un cop la marxa ja s'havia dissolt un grup de persones que havia participat a la manifestació van increpar tres persones que es trobaven a l'exterior d'un bar del poble, entre els quals els propietaris del local.

Segons el relat del batlle, els presumptes agressors "sense solta ni volta van fer un cop de puny a un dels veïns, a un altre li van propinar cops amb el pal d'una bandera i a l'altra persona li van fer una plantofada". El batlle ha explicat que un dels agredits va anar a Urgències i va presentar una denúncia, mentre que els altres dos agredits estan estudiant si presentar la denúncia aquest diumenge. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que van rebre la denúncia d'una única persona per lesions greus i amenaces.

Durant la manifestació, convocada per la plataforma 'Por España me atrevo', no va haver-hi cap incident, tot i que va estar custodiada per un ampli dispositiu policial. Fins a sis furgons dels Mossos van apropar-se fins a Balsareny amb motiu de la marxa.

El batlle de Balsareny ha denunciat que es tracta d'una situació "intolerable" i diu que els manifestants són "gent violenta i que anaven a caçar". "És molt greu que en una societat avançada com la nostra no puguem fer res més que amagar-nos davant de persones com aquestes", ha lamentat Viu, que creu que els manifestants "només buscaven que hi hagués una confrontació".