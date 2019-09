El 70% de la militància de Compromís dona suport al pacte amb Errejón per a les eleccions del novembre

La militància de Compromís ha ratificat la decisió que va prendre dilluns la comissió executiva de la coalició perquè la formació es presenti a les pròximes eleccions del 10 de novembre en una plataforma "àmplia i plural" amb "Més Madrid i altres forces polítiques similars de l'Estat".

En la consulta telemàtica, que s'ha prolongat durant 24 hores, hi han participat 2.392 afiliats, el 42,2% de la militància de Compromís, i el resultat ha sigut de 1.676 vots a favor (70%), 639 en contra (27%) i 77 abstencions (3%).

Amb el suport de la militància, l'executiva de Compromís podrà continuar amb les negociacions per bastir una candidatura electoral amb Més Madrid i altres formacions com En Marea, la Chunta Aragonesita o Més, en el que des de la coalició expliquen que pretén ser la reproducció de les fórmules que utilitzen per concórrer a comicis com els del Parlament Europeu.