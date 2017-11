El ministeri de l'Interior destina Trapero a tasques administratives dels Mossos

El major del Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha estat destinat a "tasques administratives" del cos pel fet que el comissari Ferran López ja és l'encarregat de coordinar tots els dispositius operatius. Així ho ha assegurat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en declaracions als mitjans abans d'inaugurar el Congrés de Prevenció de la Pèrdua organitzat per l'associació AECOC, dedicada a assessorar unes 27.000 empreses.

El titular del ministeri de l'Interior ha explicat que "dins de la proporcionalitat" amb la qual el govern espanyol està aplicant l'article 155 de la Constitució i de la normativa interna que tenen els Mossos, Josep Lluís Trapero "s'ocuparà de tasques administratives, mentre que Ferran López es farà càrrec dels dispositius operatius".

Trapero treballa des de fa dies des del despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha deixat d'anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats operatives centrals. A les Corts hi ha els serveis centrals de Barcelona i el cap dels Mossos hi ha tingut tradicionalment un segon despatx, addicional al que té a Egara.

Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps per preparar la seva defensa com a investigat per l'Audiència Nacional en la mateixa causa en què s'atribueix un delicte de sedició als presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. És possible que aquesta causa passi a mans del Tribunal Suprem en els pròxims dies i aleshores es podria reactivar. De moment, Trapero està en llibertat provisional i un dels objectius de la seva defensa serà demanar que s'arxivi la imputació contra ell.

Zoido també s'ha referit a la finalització del contracte del polèmic vaixell del Piuet amarrat al port de Barcelona, que ha allotjat des de fa més d'un mes policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya pel referèndum de l'1-O. El ministre ha assegurat que el Piuet "ha passat a la història" i "ja no té res a veure ni amb el ministeri de l'Interior ni amb l'allotjament d'aquests agents".