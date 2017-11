El vaixell del Piuet marxa del port de Barcelona després de 58 dies

Ha sigut, sens dubte, l'element que durant aquests dies de tanta tensió política, policial i judicial ha donat lloc a més bromes. El vaixell decorat amb dibuixos de Piuet i altres personatges de dibuixos animats que va arribar a Barcelona per allotjar agents dels cossos policials espanyols amb motiu de l'1-0 acaba aquest matí la seva estada a la ciutat, i el vaixell policial que hi havia a Tarragona ja ha abandonat el port aquest matí i té previst amarrar a la capital.

El gruix dels policies que fins ara s'allotjaven al vaixell del Piuet es traslladaran ara al vaixell que encara queda o al vaixell que arriba des de Tarragona, el 'GNV Azzurra', que té millors condicions. Els agents que fins ara s'allotjaven al vaixell de Tarragona han estat reallotjats en hotels, residències i càmpings de tot Catalunya. Segons ha pogut saber l'ARA, alguns han anat a un càmping de l'Escala, on des de fa setmanes s'allotgen agents de la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya; d'altres, a hotels de Salou, i alguns han estat enviats a Fraga, per exemple. Alguns altres , en canvi, tornaran als seus destins. Els policies reallotjats en un càmping de l'Escala consideren que han millorat les seves condicions, ja que ara, en lloc de compartir cabina amb un altre company, poden tenir un espai individual.



El vaixell del Piuet va arribar a Barcelona el 20 de setembre, hores després que hi amarrés el 'Rhapsody', que va ser el primer dels anomenats "vaixells d'Estat" que va arribar a Barcelona per allotjar agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Des de llavors, i durant 58 dies, el 'Moby Dada' -que és el nom real del vaixell del Piuet- i el 'Rhapsody' han fet la funció d'hotels flotants a Barcelona.

La decisió es va prendre després que els sindicats de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es queixessin de la qualitat de vida en aquestes naus. Però de moment, el 'Rhapsody' continua amarrat al port. Els agents allotjats als vaixells han criticat les condicions de treball. S'han queixat, per exemple, que "el menjar no ofereix cap garantia d'higiene" i han assegurat que les condicions provoquen "desmotivació". Malgrat tot, a finals d'octubre els cossos van començar a fer els primers relleus entre agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya. Algunes unitats han substituït part dels policies, que han canviat el seu destí pel dispositiu que es va posar en marxa per l'1-O. El 'Moby Dada' culmina avui una estada de 58 dies, que, en termes econòmics i comptant només el preu de mercat de noliejar una embarcació d'aquest tipus, es tradueix en 5,8 milions d'euros -100.000 euros el dia.

El vaixell de Tarragona, cap a Barcelona

Per la seva banda, el vaixell policial que hi havia a Tarragona, el 'GNV Azzurra', propietat de la naviliera Grandi Navi Veloci, ja ha abandonat el port aquest matí, a tres quarts de vuit. Aquesta embarcació, però, no marxa de Catalunya, sinó que té previst arribar a Barcelona durant aquest matí per quedar-s'hi en lloc del 'Moby Dada'.

En la seva llarga estada a Barcelona, el 'Moby Dada', que té capacitat per a mil persones -el 'Rhapsody' pot allotjar el doble d'agents-, ha donat lloc a tota mena de bromes, que han inundat les xarxes socials, sobretot el dia que es va decidir tapar amb lones els dibuixos que decoren el vaixell després que Warner Bros, que és qui té els drets d'imatge dels dibuixos, amenacés el govern espanyol de retirar els vaixells. El vent, però, va fer impossible l'intent de camuflatge.

La imatge del Piuet al vaixell on s'allotgen policies desplaçats a Catalunya per l'1-O gairebé descoberta del tot perquè el vent va apartar les lones / JOSEP LAGO / AFP

Els agents van ser mal rebuts al port pels estibadors, que durant tots aquests dies no han donat servei als vaixells policials. Qui ha abastit aquestes embarcacions han sigut els treballadors de l'empresa Provimar, que, de fet, encara atenen el 'Rhapsody'.