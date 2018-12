El consell de ministres del 21-D se celebrarà a la Casa Llotja de Mar

Després d'una jornada de dubtes sobre la celebració o no del consell de ministres previst per al 21 de desembre a Barcelona, la Moncloa fa un pas més per dissipar els dubtes sobre la reunió a la capital catalana anunciant la ubicació on se celebrarà: la Casa Llotja de Mar, al Pla de Palau. Segons fonts del govern espanyol, s'ha triat l'actual seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona perquè és "un dels edificis més emblemàtics i representatius de l'economia i la cultura" de la ciutat.

Aquest dimarts el ministre de Foment, José Luis Ábalos, no va voler garantir la celebració del consell de ministres davant les protestes anticipades dels CDR, però la Moncloa va reaccionar minuts més tard per esvair les incògnites. "No hi ha cap dubte. Així us ho transmetem des de la Moncloa", va informar l'executiu en una comunicació als mitjans, amb la qual va informar que, "per descomptat" el consell de ministres se celebrarà el 21-D a Barcelona. Fonts de la Moncloa inclús afegien aquest dimecres que en els pròxims dies s'enviarà als mitjans la informació per a les acreditacions.

La Casa Llotja de Mar era una de la vintena de possibilitats de què disposava l’executiu espanyol per a la celebració del consell de ministres, segons informa l'ACN, que afegeix que la Moncloa buscava un espai ampli on poder fer també la roda de premsa posterior i que garanteixi la viabilitat de la reunió davant de possibles protestes. L’executiu espanyol prepara un dispositiu policial especial en ocasió d’aquesta reunió que s’acabarà de dissenyar en una reunió que els comandaments dels Cossos Forces de Seguretat de l’Estat han de fer amb els Mossos i la Guàrdia Urbana.