El missatge viral d'un migrant a Vox: "Això és el que fem nosaltres, treballar"

"Això és el que fem nosaltres, els immigrants, treballar". Serigne Mamadou s'ha llevat a les 6 del matí per anar a treballar al camp a 3 graus sota zero i ha volgut dedicar un missatge al líder de Vox a Andalusia, Francisco Serrano, que s'ha fet viral a les xarxes. Mamadou, però, no ha volgut pronunciar el nom del polític perquè diu que li porta "mala sort".

Serigne Mamadou, inmigrante que está comenzando a trabajar en el campo a las 6:30 de la mañana y a -3°. Lo hace para alimentar a su familia.



La España Primero es gente como él que está despierto mientras los que le odian todavía duermen.



Que toda España le conozca.



¡DIFUNDE! pic.twitter.com/9o1AWWZSO6 — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 7 de gener de 2019

"Els espanyols primer? Primer soc jo, perquè soc aquí, al camp, matant-'hi", li diu el noi, que acusa el partit d'ultradreta d'"entrenar els joves perquè siguin racistes" i "es matin entre ells amb els immigrants".

Mamadou, que assegura que els migrants no venen a Espanya a robar ni a vendre drogues, aconsella Vox que parli amb els bancs per aturar els desnonaments mentre ensenya la seva eina de feina: unes tisores de podar. "Hi ha moltes coses a fer. Parlar amb els bancs, amb lladres com tu, perquè deixin de desnonar la gent. A Pino Montano (Sevilla) estan desnonant moltes persones que són molt honrades, que són treballadores. Per ajudar els joves el que has de fer es parlar amb els bancs, que els tornin el que pertany als seus pares, als seus avis. Que els tornin les seves cases", assegura.