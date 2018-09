Els mitjans del món destaquen l'assistència multitudinària a la Diada

El món, com ja és costum, ha tornat a mirar cap a Catalunya. La celebració de la Diada no ha passat inadvertida entre els principals mitjans internacionals, que des de l'1-O han incrementat l'atenció respecte al procés independentista català.

La majoria de diaris que se'n fan ressò destaquen el prop d'un milió de persones que van sortir al carrer per reivindicar la República Catalana i la llibertat, tant del poble com dels presos polítics i els exiliats.

La web del diari britànic 'The Guardian' titula "Els catalans independentistes renoven la crida per la República". Al text, el rotatiu comenta que "centenars de milers de catalans s'han reunit als carrers de Barcelona per renovar la crida per la independència gairebé un any després del referèndum unilateral que va desencadenar la pitjor crisi política d'Espanya des del retorn a la democràcia després de la mort de Franco".

Un altre exemple és el portal 'France 24', que escull per títol "Un milió de catalans surten al carrer a Barcelona per la independència". I continua: "Fent sonar tambors i xiulets, en una mostra de suport a la independència gairebé un any després d'un intent fallit de separar-se d'Espanya". També recorda que, des del 2012, aquest dia és vist com una jornada per reivindicar l'anhel independentista, tot i que aquest any es tractava d'una "ocasió especial" a causa de "l'intens moment polític que viu Catalunya", en referència a l'empresonament dels polítics independentistes i l'exili.

També a França, la web 'Les Voix du Monde' publica una crònica signada per una enviada especial a Barcelona que destaca l'afluència de persones de totes les edats, i que els manifestants han vingut de diversos llocs del país. La periodista, Elisa Gazengel, recalca que "aquesta nit, els separatistes hauran demostrat un cop més la seva capacitat de mobilització, però pocs tenen il·lusions sobre canvis polítics reals".

El diari italià 'La Repubblica', amb el títol "Barcelona, un milió [de persones] al carrer per la independència", dedica una fotogaleria a la Diada.

540x306 Els mitjans del món destaquen el prop d'un milió d'assistents a la Diada Els mitjans del món destaquen el prop d'un milió d'assistents a la Diada

A Bèlgica, el diari 'Le Soir' també destaca el milió d'assistents i diu que el poble català "demostra que manté la capacitat de mobilització intacta". I a Escòcia, el diari 'The National' destaca que Catalunya celebra la diada nacional amb els seus líders empresonats.