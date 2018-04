Montoro torna a admetre que el Govern no ha gastat un sol euro públic en l'organització de l'1-O

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, torna a reconèixer que el Govern no va gastar un sol euro de les arques públiques en l'organització del referèndum, cosa que qüestiona el delicte de malversació al qual han de fer front els membres de l'executiu processats pel jutge Pablo Llarena. El titular del ministeri afirma en una entrevista a El Mundo que des de setembre tenen el control sobre els 35.000 milions que gestiona la Generalitat intervinguda i que el sistema finalista de control de pagaments certificats funciona. "Jo no sé amb quins diners es van pagar aquestes urnes dels xinesos de l'1 d'octubre, ni la manutenció de Puigdemont. Però sé que no amb diners públics".

Montoro considera que això només hauria estat possible amb un delicte de falsificació d'un funcionari conxorxat amb algun proveïdor de la causa. "Per això hi ha una investigació judicial en marxa. Però la malversació no requereix només desviament de fons: és també obrir un recinte públic per a un acte polític il·legal, per exemple", anota el ministre. El titular d'Hisenda destaca que la interventora general a Catalunya respon setmanalment als seus requeriments i no per lleialtat constitucional, sinó perquè s'arrisca a pena de presó si no ho fa.

Un Estat és bàsicament dues coses: una policia i una hisenda pròpies. Per aquest motiu, Montoro pensa que el Procés ja ha fracassat. "Vivim en un Estat que pot impedir pressupostàriament la independència. I és el que hem fet. També hem tret lliçons per al futur", avisa, com si l'aixecament de la intervenció no fos cas tan imminent i total com s'esperaria després del desbloqueig de la legislatura catalana amb la formació d'un nou Govern.

També desmenteix que el govern espanyol hagi trigat a afrontar el procés independentista. "A nosaltres ens havien triat per sortir de la crisi. Altres creuen que et trien per evangelitzar. Però estàvem operant a un pacient a vida o mort", remarca. En aquest sentit, sentencia que si no es va posar tota la carn a la graella per impedir el 9-N va ser perquè "no tenia valides". Amb tot, posa èmfasi en què els membres del Govern van ser jutjats i van contraure responsabilitats reals. "El més important és que Catalunya progressi, que és el que no volen els independentistes, perquè si els catalans progressen dins d'Espanya els independentistes es queden sense arguments més enllà del sentimental. Jo tinc indicadors setmanals de com va Catalunya: les vendes tornen a pujar, s'estan recuperant", afirma.