L’eix nacional marca les primàries dels comuns

La construcció de Catalunya en Comú està sent un tràngol. Després d’un any de provisionalitat, dimecres els comuns tindran una nova direcció i posaran fil a l’agulla al desplegament dels òrgans territorials. A la cursa de les primàries hi participen tres candidatures: Construïm en Comú, encapçalada per Xavier Domènech i Ada Colau i principal favorita; Desbordem, integrada pel col·lectiu que es va implicar amb el referèndum de l’1-O, i Comuns Federalistes, un sector no sobiranista que recrimina “l’ambigüitat” del partit amb el Procés. Aquestes dues últimes llistes han anat fent actes de campanya arreu del territori, mentre que Domènech va guardar silenci fins dissabte, quan va presentar en públic el projecte per primera vegada -amb les votacions ja en marxa- en un acte conjunt amb els tres aspirants. Va fer-ho en solitari, sense Colau.

L’etern debat nacional

El sector federalista marca l’agenda i reobre la discrepància

El debat soterrat sobre l’eix nacional va ressorgint constantment, fins al punt que dos corrents interns dels comuns que es van organitzar en el moment més àlgid del Procés - Desbordem i Comuns Federalistes - planten batalla a la llista oficialista de Domènech i Colau. José Luis Atienza, impulsor del sector antireferèndum, va orientar el debat cap a aquesta qüestió en l’acte de dissabte, que va reunir els caps de llista de les tres candidatures.

Lideratge

Aval al polèmic tàndem Domènech-Colau

Els més que probables nous coordinadors de CatComú, Domènech i Colau, tàndem acordat després d’una tensa topada entre diferents actors de la formació, té l’aval de les tres llistes. Desbordem, però, aposta per un “partit-moviment” amb un component més assembleari.

Organització interna

Les llistes alternatives volen més horitzontalitat

Després d’un any en què el nucli i l’executiva han marcat el ritme de les decisions del partit, Desbordem i Comuns Federalistes demanen una estructura més horitzontal i plural. En la confecció dels estatuts, les seves esmenes en què apostaven per llistes obertes a les primàries i per reduir el llindar mínim per obtenir càrrecs no van prosperar.

Trets ideològics

Desbordem posa l’accent en l’activisme

L’eix nacional ha deixat en segon pla el debat social. Al seu programa, Desbordem, que integra el sector anticapitalista , defensa rebaixar el pes de les institucions i incidir en les reivindicacions al carrer. Els federalistes posen èmfasi en la lluita salarial, mentre que Construïm en Comú té la vista posada en sumar ajuntaments del canvi el 2019.

Eleccions municipals

La complexitat de superar velles estructures

L’actual direcció i Desbordem aposten per candidatures àmplies i, tant com sigui possible, per donar una imatge diferent a la dels vells partits. Comuns Federalistes, amb una forta herència ecosocialista, demana no desaprofitar l’experiència dels grups locals. Les tres opcions volen la integració de Podem.