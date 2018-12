Podem remarca la “necessitat de diàleg” entre Torra i Sánchez i demana acords per “desencallar la situació”

El portaveu de Podem al Senat, Ramón Espinar, ha demanat als presidents de la Generalitat, Quim Torra, i del govern espanyol, Pedro Sánchez, què estan disposats “a posar sobre la taula per desencallar la situació” entre Catalunya i l’Estat. En un acte municipalista del partit a Cornellà de Llobregat, aquest diumenge, Espinar ha aplaudit que es pugui produir una trobada entre els dos executius aprofitant el consell de ministres del 21 de desembre perquè “hi ha una necessitat de diàleg”. Però el secretari general del partit a la Comunitat de Madrid ha subratllat que el diàleg és “només un mètode per arribar a un punt” i ha dit que “calen acords” polítics de futur sobre l’encaix de Catalunya. “Per a nosaltres està clar: volem un futur junts, però creiem que Catalunya és una nació i ha de poder decidir”, ha afirmat Espinar.

Espinar considera que el diàleg pel diàleg és una “pantalla passada” i ha demanat “avançar en posicions polítiques substantives”. Podem reclama, en concret, “acords” per fer que “Catalunya sigui reconeguda com a nació però que Espanya no es trenqui”. D’altra banda, Espinar ha evitat pronunciar-se sobre les mobilitzacions que es preparen amb vista al consell de ministres del 21 de desembre i, en canvi, ha celebrat haver “escoltat” del republicà Joan Tardà que “no hi ha cap problema perquè el govern espanyol es reuneixi a Barcelona”.



A més, el portaveu de Podem al Senat ha lamentat “la cursa de la dreta espanyola per dir la barbaritat més grossa” en relació a Catalunya i a una nova aplicació de l’article 155. “Al senyor Casado, al senyor Rivera i a alguns 'barons' del PSOE els demano que deixin alguna cosa per a Vox, que no els estan deixant espai polític”, ha ironitzat Espinar. Sobre el 155, el portaveu ha reiterat la posició del partit: “Està fora de l’agenda, no hi ha cap raó perquè això succeeixi”.