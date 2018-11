El candidat de Cs a les andaluses, a Susana Díaz: "Com es pot negociar els pressupostos amb qui diu que tenim un gen menys que els catalans?"

El candidat de Ciutadans a les eleccions andaluses, Juan Marín, va atacar ahir l'actual presidenta de la Junta i candidata socialista, Susana Díaz, per la negociació dels pressupostos estatals amb els partits independentistes. Com es pot anar a negociar els pressupostos amb qui diu que tenim un gen menys que els catalans o que som més fluixos o mandrosos?", va denunciar el presidenciable de la formació taronja en al·lusió a alguns dels articles que va publicar Quim Torra abans d'arribar a la presidència de la Generalitat. En el primer cara a cara entre els caps de llista, el conflicte català va centrar bona part del debat de Canal Sur.

La picabaralla més dura va ser entre Díaz i el president del PP-A i candidat a la presidència de la Junta, Juanma Moreno. La cap de l'executiu va retreure al Govern de Mariano Rajoy que no s'hagués aplicat abans l'article 155 de la Constitució evitant així el referèndum de l'1 d'octubre. El presidenciable popular va rebatre aquest retret demanant a Díaz que reclami al president espanyol, Pedro Sánchez que torni a aplicar el 155. La presidenta de la Junta, que va voler deixar clar que "si alguna cosa saben els andalusos és que tenen una presidenta que no calla davant els insults a aquesta terra i no demana permís per defensar la seva terra", va criticar que el líder del PP, Pablo Casado, hagi vingut "a fer-li la campanya" a Moreno en aquestes eleccions, uns comicis que va definir com "la primera volta" de les eleccions generals.

El candidat de Ciutadans va destacar que el seu partit és l'únic que defensa la unitat d'Espanya i el respecte a les institucions des de "qualsevol racó d'Espanya, encara que ens diguin gossos", en referència als insults que van rebre dels socialistes d'Alsasua per l'acte que van fer fa unes setmanes a la població navarresa. Marín també va criticar que els pressupostos de l'Estat, que afecten el finançament de les comunitats, s'estiguin "negociant en una presó". Un comentari que la candidata d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, va qualificar de "demagògic".

Rodríguez va exigir a Cs i PP no parlar de Catalunya amb un eloqüent "An-da-lu-si-a" després de recordar que "amb les banderes no es menja". Una demanda que no va ser escoltada pels dos caps de llista conservadors, que van prosseguir amb el debat nacional. "A vostè (Teresa Rodríguez) no li agrada parlar d'això perquè donen suport als que volen trencar Espanya i van amb Sánchez de la mà a parlar amb Junqueras a la presó", va etzibar Marín. El líders dels populars andalusos tampoc es va mossegar la llengua. "Vaig a parlar d'Andalusia, Espanya és un estat plurinacional, senyora Díaz?", li va preguntar Moreno assenyalant un llibre de text amb aquesta definició. "És el que volem ensenyar als nostres fills? El PSOE té una amanida amb les autonomies que no pot resoldre", va concloure. Díaz va reiterar que, com ha defensat amb anterioritat, no dóna suport l'estat plurinacional, "si de cas el reconeixement dels sentiments, però no aspirar a ser un estat".

Rodríguez va insistir en la necessitat de centrar el debat en els problemes andalusos. "El veritable problema d'aquest país no és el català, sinó l'andalús, el no arribar a final de mes, no poder pagar les factures de la llum o no tenir assegurat el futur dels teus fills", va assenyalar. "Són les coses del menjar les que trenquen Espanya", va reiterar la candidata de la confluència entre Podem, IU i altres forces andalusistes, que va lamentar que hi hagi qui pensa "que aquestes eleccions són la seva precampanya de les generals".