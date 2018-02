Munté demana fer compatible formar govern de seguida i "legitimar" Puigdemont

La presidenta del PDECat i exconsellera de Presidència, Neus Munté, ha rebutjat la "desobediència" com a estratègia per afrontar la nova legislatura a Catalunya i ha apostat per fer compatible formar com més aviat millor un nou govern i "respectar la legitimitat del president Carles Puigdemont".

En declaracions a l'agència Efe, Munté ha subratllat que Puigdemont "és el president legítim" i "l'únic candidat amb els avals necessaris per ser investit" pel Parlament amb el suport de la majoria independentista.

Munté no ha volgut concretar quina fórmula podria desbloquejar la investidura i ha expressat la seva "confiança" que els negociadors de JxCat i ERC sabran trobar-la. En canvi, sí que ha subratllat que "el que fa falta és un govern i un president que d'una vegada puguin tirar endavant" la legislatura i evitar que "hi pugui haver més atacs al marc competencial i a les llibertats" de Catalunya.

"Necessitem un govern que governi i necessitem fer-ho compatible amb el fet que Puigdemont té tota la legitimitat com a president", ha assenyalat, sense concretar quin ha de ser el repartiment de papers en aquesta legislatura.

Munté ha dit que és conscient de la "complexitat" que implica "conjugar dues qüestions que han de ser necessàriament compatibles: formar govern de seguida i respectar la legitimitat del president", però ha insistit en la necessitat de "trobar les fórmules" que ho facin possible.

De moment, ha destacat Munté, "ningú ha posat sobre la taula" un pla B que suposi presentar un altre candidat a la investidura i, en aquest sentit, ha remarcat que el PDECat no es planteja un altre nom que no sigui el de Puigdemont, que en tot cas és qui té "l'última paraula".

En cas, però, que la fórmula de desbloqueig polític passés per investir un altre candidat de JxCat, ha advertit que el PDECat tindria dret a pronunciar-s'hi: "Si aquesta alternativa es plantegés, hauríem de valorar-la, com vam fer quan el president Puigdemont va plantejar la necessitat de crear JxCat".

Després que la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, apostés aquesta setmana per formar un "govern estable dins la legalitat", Munté ha dit que "coincideix" amb ella i ha assegurat que el seu posicionament és "compartit per molta gent, dins i fora el partit".

"No he sentit a ningú dir que cal actuar al marge de la legalitat vigent", ha apuntat Munté, que ha recordat que totes les formacions van acceptar concórrer a les eleccions del 21-D malgrat haver estat convocades pel govern de Mariano Rajoy amb el 155.

Munté ha alertat que parlar de desobediència "no és el més intel·ligent en aquests moments, quan tot l'independentisme està en el punt de mira" del "sistema judicial" espanyol.

"No soc partidària de la desobediència. Crec que no és una estratègia que en aquests moments pugui contribuir a millorar les situació de moltes persones que hem de protegir i en les quals hem de pensar en tot moment", ha remarcat, en al·lusió als presos sobiranistes i als membres del Govern que segueixen a Bèlgica, entre els quals hi ha el mateix Puigdemont.

Segons Munté, "en tots els moviments que es facin i en les decisions que es prenguin" cal tenir en compte que "necessàriament els hem de protegir a tots".

Això no vol dir, ha puntualitzat, "abaixar el cap i rendir-se", perquè "defensem una causa legítima que mantindrem i volem tirar endavant, però la desobediència ara no és una manera intel·ligent de fer les coses".

D'altra banda, ha assegurat que la proclamació d'independència que va fer el Parlament el 27 d'octubre va ser simplement "una declaració política sense efectes jurídics".