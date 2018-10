La nova mobilització a Europa, en mans de les entitats

L’ANC i Òmnium reben amb escepticisme la idea d’encapçalar una gran mobilització a Europa per expressar el rebuig al judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem. Demà la fiscalia donarà a conèixer el seu escrit d’acusació i els pròxims dies es dictarà la interlocutòria de judici oral, i ara mateix el sobiranisme no té una estratègia unitària de protesta al carrer.

Una de les propostes que Quim Torra va llançar en la seva conferència al TNC el 4 de setembre era la mobilització permanent, que no existeix més enllà de les accions que s’han dut a terme per commemorar el primer aniversari dels fets del 20 de setembre, l’1-O, l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i el dels membres del Govern. Però sí que s’estan començant a moure peces. Dissabte, en una entrevista al FAQS de TV3, l’exdirigent d’ERC Xavier Vendrell va llançar la idea de fer una gran manifestació a Europa, una proposta que feia dies que s’estava gestant i que comptava amb l’aval de Carles Puigdemont i d’Oriol Junqueras. De fet, ràpidament van abraçar la iniciativa a través de Twitter.

A preguntes de l’ARA, Vendrell afirma que la seva contribució es limita a haver posat damunt la taula l’opció de fer una gran acció pacífica que enviï un missatge a escala internacional. L’exconseller, ben relacionat tant amb Puigdemont com amb Junqueras, posa l’accent en el caràcter “festiu” de la mobilització i rebutja així fer una vaga general indefinida, una idea que últimament ha expressat l’exconseller de Salut, Toni Comín. A partir d’aquí, considera que han de ser les entitats sobiranistes les que, si ho veuen convenient, entomin la proposta i la desenvolupin.

Tot i que fonts consultades per aquest diari asseguren que l’ANC i Òmnium estaven assabentats de la intenció de Vendrell, les dues entitats diuen oficialment que no i d’entrada mostren reserves a la proposta. Segons ha pogut saber l’ARA, l’entitat cultural ja ha dissenyat una campanya pròpia de mobilització de cara al judici, mentre que l’associació presidida per Elisenda Paluzie està treballant en diferents accions “continuades” a escala catalana, estatal i internacional. A diferència d’Òmnium, que ja fa mesos que ha posat al centre la lògica antirepressiva, l’ANC vol lligar el rebuig a la judicialització amb l’objectiu de fer efectiva la República. En aquest sentit, dissabte passat l’ANC va promoure la petició al Govern perquè publiqui al DOGC la declaració d’independència del 27 d’octubre, una acció sobre la qual Òmnium no es va voler posicionar.

Sense unitat d’acció

Tot i l’escepticisme inicial de les entitats, algunes veus apunten que s’està treballant per perfilar un acord i que les converses es podrien accelerar un cop se sàpiguen les acusacions. Les fonts consultades, amb tot, constaten la falta de coordinació entre els diferents actors independentistes de la societat civil. De cara a la commemoració del primer aniversari de l’empresonament d’Oriol Junqueras i de Joaquim Forn, per exemple, aquesta tarda hi ha un acte a Lledoners organitzat per la plataforma Free Junqueras - d’Esquerra-, i demà n’hi ha uns altres de simultanis a les tres presons catalanes on assistiran tots els partits i entitats. El sobiranisme té clar que es vol explicar al món des del carrer, però no es posa d’acord en la manera de fer-ho.