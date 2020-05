L'oposició es mobilitza per crear al Parlament una comissió de la reconstrucció com la del Congrés

El PSC, Cs, els comuns i el PP han portat aquest dimarts al registre del Parlament una iniciativa firmada pels quatre grups que demana la creació d'una comissió d'estudi "per a la reconstrucció i reactivació social i econòmica" de Catalunya després de la pandèmia del coronavirus. És una idea original del PSC que, per veure la llum, necessitarà el suport d'almenys un dels tres grups independentistes, que, per ara, s'ho estan rumiant.

En el document registrat, els grups proposen que la comissió serveixi per establir un diàleg "entre els grups parlamentaris, els agents econòmics, cívics, socials i el món local" per "proposar els canvis legislatius necessaris" per impulsar mesures de reconstrucció del teixit econòmic i social. En definitiva, una manera de buscar una sortida concertada a la crisi que ha generat el virus. Aquest dilluns el líder del PSC, Miquel Iceta, ja va defensar la necessitat d'aquesta comissió assegurant que "l'esforç de reconstrucció requereix amplis acords de país". Va afegir que aquests grans acords han de ser "liderats" per la Generalitat, però discutits també en seu parlamentària.

La iniciativa s'assembla molt a la comissió que el Congrés va posar en marxa el 4 de maig i que ja ha començat la seva tasca. El primer que hi van fer va ser aprovar la compareixença d'una quarantena de càrrecs públics, experts i representants d'organitzacions de la societat civil, entre els quals hi haurà vuit ministres del gabinet de Pedro Sánchez.

Els grups catalans que promouen la iniciativa volen que es tramiti amb la màxima urgència per tenir-la en funcionament com més aviat millor. A més, proposen que estigui vigent mentre duri la legislatura. Si hi ha eleccions anticipades, la comissió decaurà. Aquest dilluns Iceta assegurava que la CUP, JxCat i ERC ja coneixen la iniciativa i que estan pensant si hi donen suport.

Fonts de JxCat consultades per l'ARA exposen que ho estan estudiant. Aquesta tarda tenen una reunió del grup i podrien acabar de prendre una decisió. Per part d'ERC asseguren que no s'oposaran a portar la iniciativa al ple. Recorden, però, que el Govern ja està treballant en un pla per a la reconstrucció –que pilota el vicepresident i líder sobre el terreny d'ERC, Pere Aragonès– i demanen "casar" els dos espais –el del Parlament i de la Generalitat– perquè no hi hagi duplicitats entre les dues institucions.

També ha parlat la qüestió la portaveu del Govern, Meritxell Budó. Ha destacat la importància de les aportacions que puguin fer arribar els diferents grups parlamentaris per reactivar econòmicament i socialment el país. Tot i això, com ERC, ha recordat que l'executiu català ja té la seva pròpia comissió en marxa: "La comissió es va reunint setmanalment per anar avançant i el document estarà finalitzat al juliol, però caldrà la implicació dels diferents grups de treball per dotar-lo de contingut", ha exposat.

Convocatòria pendent

L'oposició es mobilitza al Parlament mentre encara està pendent de rebre una trucada del president de la Generalitat, Quim Torra. A finals d'abril es va comprometre a citar tots els grups per compartir les línies mestres d'aquesta reconstrucció, però encara no ho ha fet. En el últim ple del Parlament alguns líders parlamentaris li van demanar quan ho pensava fer, però no van obtenir resposta.