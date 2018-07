L'oposició carrega contra la majoria republicana per vetar la comissió d'espionatge dels Mossos

Les forces constitucionalistes, amb el suport dels comuns, han carregat avui amb duresa contra la decisió de la majoria republicana de "vetar" la comissió d'investigació sobre "l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern", que havien presentat conjuntament tots quatre partits a l'inici de la legislatura i que fins ara no s'ha pogut debatre al Parlament. Després de gairebé quatre hores de reunió de la Mesa del Parlament, no hi ha hagut acord per posar en marxa aquesta comissió.

Lorena Roldán, de Cs, ha denunciat que "els partits independentistes de nou se saltin el reglament del Parlament vulnerant els drets dels diputats perquè no tenen cap interès en què s'investigui l'espionatge i se sàpiga la veritat perquè el seu únic interès és parlar del Procés". La formació taronja ha advertit que demanaran empara al TC si el Parlament no s'avé a posar en marxa aquesta comissió.

Així mateix, Ciutadans demanarà la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska- al Congrés perquè doni explicacions després que s'hagi "premiat" el mosso que va ajudar en la sortida de l'expresident Puigdemont del país. "Fins quan el senyor Sánchez aguantarà aquesta situació per aferrar-se a la cadira?", s'ha preguntat.

El PSC també ha lamentat la decisió de la majoria republicana. "La comissió s'hauria de crear de manera automàtica perquè així ho estipula el reglament del Parlament que estableix que cal el suport de dos grups o de 27 diputats", ha asubratllat Alícia Romero. "Què els hi fa por?", s'ha preguntat la diputada que ha denunciat que s'ha "vetat de manera molt matussera". "Seguirem batallant perquè la gent d'aquest país sàpiga si hi va haver espionatge", ha advertit la diputada socialista, que ha carregat contra la majoria independentista. "Aquesta és la República de la llibertat que volen construir?", ha anotat Romero.

Marta Rivas, dels comuns, en la mateixa línia, ha sentenciat que "la majoria republicana ha tombat definitivament la comissió d'investigació" en una decisió que suposa una "vulneració flagrant dels drets dels diputats". "Les foces independentistes diran que sí que s'ha creat, però no amb el contingut que exigíem els altres grups i, per tant, ens han vulnerat els drets i bloquegen que es pugui presentar una nova iniciativa en aquest sentit perquè diran que la comissió ja està creada", ha afegit Ribas. "A qui li fa por la transparència de saber si hi ha hagut o no espionatge?", ha lamentat Ribas.

Al maig, JxCat, ERC i la CUP ja van fer valer la seva majoria a la junta de portaveus per fer caure de l'ordre del dia la proposta de crear una comissió d'investigació sobre "l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern", que havien presentat conjuntament Ciutadans, el PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem i el PP.La majoria independentista defensa que la investigació que demanen els grups de l'oposició s'hauria d'estendre a tots els cossos policials que operen a Catalunya i no s'hauria de centrar només en els Mossos d'Esquadra.