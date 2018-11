L'organització mundial de defensors del poble dona suport al Síndic contra les queixes de Ciutadans

El president de l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IOI) , l'organització mundial dels defensors del poble, Peter Tyndall, ha donat suport aquest dijous al Síndic de Greuges de Catalunya davant les crítiques de Ciutadans (Cs) sobre la suposada manca d'independència de la seva figura i actuacions. En resposta a una queixa del grup parlamentari de Cs, Tyndall ha advertit per carta que l'IOI dona suport als membres que pateixen "amenaces". "Ens preocupa especialment garantir que la independència dels nostres membres no és minvada", diu en la missiva. En aquest sentit, el president de l'IOI, que també és l'Ombudsman d'Irlanda, ha advertit a Ciutadans que "tinguin molta cura de no fer ni dir res que pugui minar la independència de la figura del Síndic".

La resposta, amb data del 19 de novembre, ha arribat després que el grup parlamentari de Cs posés en dubte la institució del Síndic de Greuges en una carta dirigida a Tyndall i als defensors d'arreu d'Europa. El passat 13 de novembre, el partit taronja va anunciar que enviaria la carta a l'organització anomenada Defensor del Poble Europeu, per explicar-los que no "consideren el Síndic de Greuges un defensor del poble, sinó del Procés". En l'escrit, detallaven els "greuges" que la majoria independentista ha "imposat" en els últims anys, "abusos contra els quals el senyor Ribó no ha fet mai res".

L'Institut Internacional de l'Ombudsman, que comprèn com a socis pràcticament tots els defensors al món, va ser creat el 1978 i és una organització internacional d'institucions de defensors que agrupa 190 ombudsman d'arreu del món. Rafael Ribó ocupa el càrrec de president de la secció europea de l'IOI des del 2016 tot i que ja va fer-ho també entre el 2009 i el 2012.