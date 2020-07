Creix quatre punts la participació a Galícia mentre a Euskadi baixa un punt

Euskadi i Galícia voten aquest diumenge en les eleccions més atípiques de la història marcades per una pandèmia com és la del coronavirus. De fet, són els primers comicis convocats a Espanya després que esclatés la crisi sanitària i tota la jornada electoral estarà marcada per les mesures de seguretat que els electors han de prendre per anar a votar. La mascareta, el gel hidroalcohòlic i la distància de seguretat són tres de les mesures bàsiques.

A les 12 del migdia ja s'han conegut les primeres dades de participació a Galícia. El fantasma de l'abstenció ha planat amb força en els últims dies, sobretot per la por als contagis i després que tant el govern gallec com el basc prohibissin als infectats per covid-19 anar a votar. Amb tot, el cert és que a aquesta hora, la participació en aquesta comunitat autònoma és més alta que la de fa quatre anys: segons les dades facilitades per la Xunta a les 12 del migdia havien votat un 19,41% dels electors, quatre punts per sobre del percentatge del 2016, que era d'un 15,01%. A Euskadi, la participació a les 12 del migdia se situa en un 14,14%, segons ha informat el govern basc, un punt per sota de la xifra que es va registrar fa quatre anys, quan va ser del 15,4%.

La majoria de candidats gallecs i bascos han anat a votar al llarg de tot el matí. A Galícia, l'actual president de la Xunta i candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha votat a Vigo, on ha aprofitat per donar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania assegurant que el rebrot d'A Marña continua a la baixa i que hi hagut "més altes que nous casos" en les últimes hores. "Pensem que el brot cada cop està més controlat", ha indicat, després d'assegurar que ja està "en fase de control". El candidat popular, a més, ha fet una crida a votar i ha confiat obtenir un resultat "clar". La principal incògnita és si Feijóo obtindrà la seva quarta majoria absoluta, com li pronostiquen les enquestes.

El brot d'A Mariña ha estat el focus de la polèmica en les últimes hores. Mentre Feijóo ha intentat donar un missatge de tranquil·litat en tot moment assegurant que els contagis estaven sota control, els partits de l'oposició li havien demanat que suspengués les votacions en aquesta comarca. El Tribunal Suprem, però, ahir va desestimar la petició que havia fet Galícia en Comú i va considerar que s'hi podien mantenir les votacions. A primera hora del matí, en el municipi de Burela, la localitat més afectada pel brot d'A Mariña (amb 186 casos) s'hi han pogut veure les primeres cues per anar a votar en els dos col·legis electorals habilitats.

A banda de Feijóo, la resta dels principals candidats han anat votant al llarg del matí. La candidata del BNG, Ana Pontón, ho ha fet des d'un dels col·legis electorals de Santiago de Compostel·la, Pontón ha fet una crida a la participació i a "fer història". Segons les últimes enquestes, el BNG es disputa amb el PSdG la segona posició en els comicis gallecs. La candidata dels nacionalistes gallecs, però, ha lamentat que "centenars de gallecs" contagiats de coronavirus no puguin anar a votar per la prohibició decretada per la Xunta. Per la seva banda, el candidat del PSdG, Gonzalo Caballero, ha demanat una participació alta perquè és la que "legitima" els resultats.

Urkullu crida a votar malgrat el coronavirus perquè hi ha "seguretat"

A Euskadi, el lehendakari i candidat del PNB, Iñigo Urkullu, ja ha anat a votar en un dels col·legis electorals de Durango (Biscaia). Des d'allà, ha animat a votar perquè "es demostra que hi ha seguretat" malgrat la pandèmia de coronavirus. En declaracions als mitjans després de dipositar el seu vot acompanyat de la seva dona, el lehendakari ha traslladat un missatge de "respecte" per als resultats de les eleccions, perquè amb el que decideixin els electors "Euskadi es podrà posar dreta". El lehendakari ha remarcat, també, que les eleccions representen "un tren que passa cada quatre anys i que cal agafar".

Tots els candidats a lehendakari han fet una crida a anar a votar. La candidata d'EH Bildu, Maddalen Iriarte, però, no s'ha estalviat els retrets a Urkullu. Iriarte ha animat a participar en les eleccions d'aquest diumenge "per responsabilitat i per un govern que anteposi la salut de la gent per seobre de qualsevol altre interès". En la mateixa línia s'ha expressat la candidata d'Elkarrekin Podem-IU, Miren Gorrotxategi, qui ha demanat anar a votar "per començar el canvi que necessita Euskadi". La candidata del PSE, Idoia Mendia, en canvi, ha assegurat que hi ha "total garantia en tots els llocs de votació i es pot votar amb total tranquil·litat". Un missatge en la línia d'Urkullu, amb qui els socialistes esperen revalidar el pacte de govern que tenen a hores d'ara. Finalment, el candidat de la coalició PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha animat a anar "massivament a les urnes" perquè són "molt importants" i ha assegurat que hi ha "garanties" sanitàries per fer-ho. Iturgaiz ha votat acompanyat de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.