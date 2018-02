Javier Rivas, Lluís Font i Ernest Maragall, tres dels diputats amb més patrimoni

Els diputats que formaran part de la dotzena legislatura del Parlament ja han presentat, com és costum, la declaració de béns patrimonials, que està publicada a la pàgina web de la cambra catalana. En aquesta declaració de béns els diputats han de fer públiques les seves propietats immobles, però també el capital mobiliari, és a dir, els diners que tenen en comptes i dipòsits bancaris, els préstecs i també els vehicles.

Entre els diputats que tenen més propietats immobles, és a dir, habitatges, locals, finques o garatges, destaca Javier Rivas, de Ciutadans, que té un total de 12 propietats, entre habitatges i locals; tots junts tenen un valor de 1.731.057 euros. Lluís Font, de Junts per Catalunya, també és un altre dels 135 diputats amb més propietats, un total de 18, que estan valorades en 1.009.050 euros. Ernest Maragall, d'ERC, té 3 habitatges en propietat que en conjunt tenen 909.112 euros de valor. Xavier García Albiol (PP) i Josep Rull (JxCat) també tenen propietats per valor de més de 800.000 euros.

El patrimoni de Carles Puigdemont

El número 1 de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, no és el diputat que té un patrimoni més gran: en la seva declaració de béns hi figura un habitatge al 50% per un valor de 280.000 euros, a més de 10.885 euros en comptes corrents i dipòsits bancaris i un préstec hipotecari de 105.195,00 euros.

Alguns dels diputats de Junts per Catalunya són els que tenen un import més elevat en comptes corrents i dipòsits bancaris. Així, destaquen Anna Tarrés, amb 121.000 euros; Josep María Forné, amb 185.000 euros, i Quim Torra, amb 165.000 euros. Tarrés, a més, destaca per tenir 222.996,80 euros repartits en dos títols en una societat d'inversió de capital variable (sicav), un instrument utilitzat per les grans fortunes.

Roger Torrent, 140.000 euros en comptes

El president del Parlament, Roger Torrent, també té en comptes bancaris una xifra aproximada de 140.000 euros, a més de dues motos i un cotxe, i el 50% de propietat d'un immoble valorat en 113.000 euros. Carme Forcadell, l'expresidenta de la cambra catalana, compta amb un patrimoni immobiliari valorat en 107.038 euros i té 95.000 euros en comptes i dipòsits bancaris.

El vicepresident Oriol Junqueras, per la seva banda, té dos habitatges valorats en 259.840 euros en total, dos cotxes i al voltant de 19.000 euros en comptes bancaris. La secretària quarta de la mesa del Parlament, Alba Vergés, té un habitatge i dos garatges valorats en 114.000 euros, a més de 72.200 euros en comptes corrents.

Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, té un habitatge i un garatge en propietat, que estan valorats en 108.000 euros, a més de 19.500 euros en comptes bancaris. Fernando de Páramo té els mateixos béns que Arrimadas, però valorats en 655.000 euros, a més de 37.000 euros en comptes bancaris.

Per la seva banda, el cap de files socialista, Miquel Iceta, té un patrimoni immobiliari valorat en 584.934 euros, a més de 22.861 euros en comptes i dipòsits bancaris i també més de 130.000 euros en accions. Entre les files socialistes també destaca el patrimoni en immobles de més d'1.200.000 euros de la diputada Assumpta Escarp.

Pel que fa als diputats populars, el seu líder, Xavier García Albiol, a part dels 898.000 euros en què estan valorats els seus immobles, és l'únic diputat que té un veler. En la declaració de béns de la diputada Andrea Levy no hi consta cap habitatge propi, però sí dos cotxes i 237.000 euros en comptes i dipòsits bancaris.

Els béns dels comuns i la CUP

Marta Ribas, de Catalunya en Comú, és una de les diputades d'aquest grup parlamentari amb més patrimoni; concretament, amb un habitatge i dos garatges valorats en gairebé 200.000 euros, un cotxe i 60.000 euros en comptes bancaris. Xavier Domènech, per la seva banda, ha declarat 17.889 euros en comptes i dipòsits.

Pel que fa als cupaires, Carles Riera és el que té un patrimoni més elevat. Té dos immobles amb un valor de 160.000 euros, a més de dos cotxes i tres préstecs valorats en 108.000 euros. Vidal Aragonès té un habitatge en propietat per valor de més de 300.000 euros.