Sánchez cedeix i s’ho jugarà tot en dos debats, a TVE i Atresmedia

La crisi oberta pels debats televisius d’aquesta campanya electoral es va tancar ahir amb un cop de timó del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que va acabar per acceptar una solució que no satisfà cap dels seus requisits inicials. El president espanyol va accedir finalment, contra la seva posició inicial, a debatre dilluns que ve a Televisió Espanyola i l’endemà, Sant Jordi, a Atresmedia, com li demanaven els seus rivals. Dos enfrontaments dialèctics que tindran com a protagonistes els líders dels quatre grans partits -és a dir, sense Vox-, i que suposaran un punt d’inflexió en l’arrencada de l’última setmana de campanya, i marcaran el to dels decisius dies finals. Sánchez va prendre la decisió després d’haver donat munició durant dies als seus contrincants, que l’acusen de mentir i d’haver posat RTVE al seu servei.

En un llarg comunicat emès a primera hora, el líder socialista va deixar clar que havia estat ell qui havia demanat al comitè electoral del seu partit un “canvi de posició” sobre els debats a què havia d’acudir, per incloure també el d’Atresmedia, després que dijous reiterés que només volia assistir al de TVE. La televisió pública, que tenia el debat previst per dilluns, va canviar-lo a dimarts, per fer-lo coincidir amb el de la cadena privada. La decisió va causar malestar entre la plantilla, perquè, al seu parer, transmetia la imatge que la direcció de l’ens públic es plegava als interessos del PSOE. Pablo Casado, Albert Rivera i Pablo Iglesias van dir aleshores que ells mantindrien el seu compromís amb Atresmedia, propietària d’Antena 3 i La Sexta. Això creava una situació kafkiana: deixava Sánchez debatent sol a la cadena pública a la mateixa hora que els seus rivals ho feien a la privada. Davant d’això, Sánchez va acceptar la derrota, tot i que va considerar una “anomalia” la celebració de dos debats iguals en dies consecutius.

Mala gestió

“Si els tres partits de l’oposició coincideixen en una posició conjunta, el PSOE no podrà ser mai acusat d’impedir la celebració del debat, encara que ho consideri un error manifest impropi d’una democràcia reconeguda”, va dir el partit en el comunicat. Fonts socialistes van admetre que aquest desenllaç suposava un cop per a la seva campanya, que havien dissenyat amb l’obsessió de no cometre errors i aprofitar l’onada ascendent que marquen els sondejos. Malgrat reconèixer que no ho havien gestionat bé, van relativitzar l’impacte de la crisi entenent que era un debat “de periodistes i polítics”, que als electors els queda lluny. Les vacances de Setmana Santa han acabat resultant un aliat per al partit, perquè el gruix de la polèmica ha esclatat en els dies de menys tensió informativa de la campanya. I ara estan concentrats a girar full i preparar els debats, que seran decisius.

Cap dels dos programes televisius serà com el volien els assessors de Sánchez. La campanya de baixa intensitat dissenyada pel PSOE comptava fer el debat d’Atresmedia amb la presència de Vox, que va ser vetada per la Junta Electoral, com a element mobilitzador de l’electorat d’esquerres. Era el principal al·licient per participar en un format en què el favorit i actual president espanyol hi té més a perdre que a guanyar. I no només s’ha esfumat l’element mobilitzador, sinó que el temps d’exposició als riscos propis d’un debat s’ha multiplicat per dos, en un partit a dues voltes en què fins i tot no arriscar, i oferir una imatge de “guant blanc” -com va dir ahir el mateix Sánchez, que va demanar als seus rivals que no es dediquessin a “insultar”-és arriscat.

El PSOE espera que la pugna entre Rivera i Casado per mostrar duresa contra l’actual inquilí de la Moncloa li faci la feina mostrant-lo com l’opció moderada davant dels electors. Però els candidats de la dreta també són conscients d’aquesta estratègia, i intentaran no regalar-li l’escenari que vol Sánchez. Podem, Cs i el PP es freguen les mans amb el que consideren que és el primer entrebanc en una campanya que de moment li estava sortint bé a Sánchez, i confien que sigui el punt d’inflexió que decanti les majories a favor seu.

De moment, al PSOE continuen mostrant optimisme, i consideren que els únics partits que estan fent una campanya exitosa al carrer són ells i Vox. Els actes d’ahir de Sánchez, al País Basc i Cantàbria, van continuar provant la capacitat de mobilització del candidat, que va explicar que en els debats intentarà “convèncer aquells que estan indecisos” i “mobilitzar la majoria d’Espanya per mirar al futur i no al passat”. Indecisos i mobilització, les dues tecles que necessita tocar el PSOE en la segona meitat de la campanya. Caldrà que Sánchez sigui capaç de trobar-les en el llarg debat a dues voltes de dilluns i dimarts.