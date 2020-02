Pedro Sánchez venia a Barcelona amb un sol objectiu: salvar l’operació diàleg que ha posat en marxa de la mà d’ERC i que li ha de permetre, d’una banda, governar a Espanya, i, de l’altra, explorar una solució al conflicte català. Per salvar l’operació diàleg, però, havia de posar en marxa una operació seducció a Quim Torra, un president en temps de descompte que no té una especial fe en la via de la negociació. Des d’aquest punt de vista, Sánchez se’n va sortir prou bé i li va posar molt difícil a Torra qualsevol intent de trencar la teranyina teixida hàbilment pel president espanyol. Com a resultat, dijous es va entrar oficialment en el paradigma del diàleg, tal com volien ERC i Sánchez i també una part significativa de JxCat. Fora d’aquest consens només se situa la triple dreta i, per motius oposats, la CUP.