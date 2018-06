Els perills del tacticisme

Els dirigents del Procés s’han aficionat els últims anys a prendre les decisions a última hora, gairebé de manera agònica, amb giragonses i canvis de guió que, només de vegades, aconseguien despistar l’adversari. És allò que s’ha batejat com a jugadamestrisme. Aquest tacticisme extrem, però, també comporta perills, com ara que traslladis a l’opinió pública una imatge de desgavell o desorientació, com va passar aquest divendres amb la decisió sobre si anar o no a Tarragona. Els arguments que va fer servir el president eren igual de vàlids fa una setmana, i és evident que la capacitat de pressió per forçar una reunió amb el monarca és nul·la ara mateix. Esperar a última hora també et condemna a anar a remolc i arriscar-te a perdre el control del relat. O patir accidents, com el d’aquest divendres.