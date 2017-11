Unes 200 persones acomiaden Simó i Nuet a l'estació de Sants

Unes 200 persones s'han concentrat a primera hora d'aquesta tarda davant l'estació de Sants de Barcelona per acomiadar els membres de la mesa del Parlament que aquest dijous i divendres han de declarar al Tribunal Suprem. La concentració l'havia convocat l'ANC, però poc després l'ha desconvocat via xarxes socials a petició dels diputats. Tot i així, moltes persones s'han acostat a l'estació per donar suport als diputats investigats.

540x306 Molta gent que ha acudit a la crida de l'ANC a l'estació de Sants per acomiadar els membres de la mesa. / CRISTINA CALDERER Molta gent que ha acudit a la crida de l'ANC a l'estació de Sants per acomiadar els membres de la mesa. / CRISTINA CALDERER

Poc després de 5 de la tarda han arribat a l'estació de Sants Anna Simó i Joan Josep Nuet, que han sigut ovacionats abans de pujar a l'AVE per anar a Madrid. A l'estació, però, també hi han anat alguns ultres espanyolistes i han buscat l'enfrontament: els convocats per l'ANC han cantat 'Els segadors', mentre que els unionistes cridaven visques a Espanya. Els Mossos s'han posat al mig per evitar mals més grossos.

540x306 Un grup d'ultres espanyolistes increpa un grup d'independentistes a l'Estació de Sants / CRISTINA CALDERER Un grup d'ultres espanyolistes increpa un grup d'independentistes a l'Estació de Sants / CRISTINA CALDERER

Cap a les 6 de la tarda a l'estació de Sants ja hi quedava poca gent. Segons fonts de l'ANC, cap dels altres membres de la mesa i cap dels consellers dels que són a Barcelona aniran a Madrid amb l'AVE.